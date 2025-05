Rezultat financiar excelent al Recorder. ”Au contribuit zeci de mii de oameni”

Redacția Recorder a realizat în 2024 o creștere de 80% a veniturilor față de anul 2023. Granturile, arată redacția, au pondere de doar 4% din buget.

Proiectul jurnalistic non profit Recorder a publicat raportul pentru cel de-al optulea an de existență. Veniturile totale ale anului 2024 sunt de 2.380.826 de euro, față de 1.325.812 de euro în 2023, ceea ce înseamnă un plus de 80% de la un an la altul.

Este un exercițiu anual de transparență pe care-l face proiectul Recorder.

90% vin din contribuțiile publicului

”Pentru sutele de comentarii care apar pe rețelele sociale la fiecare material pe care îl publicăm – „sunteți vânduți, v-ați dat cu sistemul!” – avem același răspuns: sursele noastre de finanțare au fost mereu la vedere pentru oricine a dorit să le afle”, au scris în deschiderea raportului anual Cristian Delcea și Mihai Voinea, cei doi lideri ai Recorder.

Fondat în 2017 de către jurnaliștii Cristian Delcea, Mihai Voinea, Andrei Crăciun și Răzvan Ionescu, Recorder a avut în primul an venituri de 56.000 de euro de la cititori. În 2024, suma a ajuns la 2,38 de milioane de euro.

Potrivit rapoartelor succesive ale Recorder, în ultimii cinci ani veniturile, în marea lor majoritate de la public, au evoluat astfel:

2020: 400.000 euro

2021: 850.000 euro

2022: 1.105.602 euro

2023: 1.325.000 euro

2024: 2.380.826 euro

În primele rapoarte, Recorder vorbea despre 80% din venituri direct din contribuțiile cititorilor, acum ponderea a ajuns la 90%.

”Pentru a-i putea critica pe toți”

”Recorder se finanțează în primul rând din contribuțiile directe ale publicului. Sunt zeci de mii de oameni care plătesc lunar sume modice sau completează anual Formularul 230 pentru ca noi să ne putem face meseria așa cum credem de cuviință, liberi de orice influență sau presiune. Constatăm cu bucurie că în România încă sunt destui oameni conștienți de faptul că o redacție de presă trebuie susținută nu pentru a-l lăuda pe politicianul favorit, ci a pentru a-i putea critica pe toți”, au scris jurnaliștii în raportul către public.

Raportul prezintă și realizările jurnalistice. ”Nemulțumiri vor exista întotdeauna, iar noi le-am resimțit și atunci când am scris despre campania lui Nicușor Dan, și atunci când am arătat isprăvile de tinerețe ale lui George Simion sau Călin Georgescu”.

”Am produs un documentar de două ore despre „Deceniul Iohannis”, ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat cu România în ultimii zece ani. Am scris despre cum e să fii femeie în politica din România, am demontat mitul eroului de la Nassiriya, am scris despre noua epocă a escrocheriilor de pe internet, am dezvăluit lucruri puțin cunoscute din biografia politicianului care a condus Guvernul României în ultimii ani, am devoalat schema Nordis – investigație care a depășit 3 milioane de vizualizări și care a produs un cutremur pe scena politică din România”, spune redacția Recorder.

Granturile reprezintă 4% din sumă

În anul 2024, veniturile au fost de 2,38 de milioane de euro și cheltuielile de 1,29 milioane de euro. La organizațiile non profit, diferența între venituri și cheltuieli pe parcursul unui an fiscal se constituie ca rezervă pentru activitatea ulterioară, nu se distribuie.

Conform raportului pe categorii, veniturile Recorder au venit din:

1.108.044 euro – Redirecționare 3,5% persoane fizice

702.310 euro – Donații persoane fizice (Braintree, PayPal, cont direct, Patreon, SMS, Benevity, Pago, Youtube Membership)

290.480 euro – Redirecționare 20% persoane juridice

92.144 euro – Granturi (Active Citizens Fund, Media Development Investment Fund, Prague Civil Society, Adobe)*

74.511 euro – YouTube Advertising

Granturile reprezintă 4% din suma strânsă. ”Pentru că la ultimul raport s-au făcut diverse interpretări pe seama veniturilor generate din granturi, considerăm util să detaliem sursele exacte de finanțare ale fiecărui grant menționat în tabelul de mai sus”, a explicat Recorder. Granturile sunt: ”Active Citizens Fund – finanțare de la statele Norvegia, Islanda și Liechtenstein; MDIF – finanțare de la programul Amplify Europe, care este finanțat în totalitate prin granturi de la Loteriile Poștale din Olanda și Germania; Prague Civil Society – finanțare de la USAID, agenție guvernamentală americană; Adobe – finanțare de la compania privată Adobe”.Redacția a mai anunțat că ”Emisiunea Știrile Zilei, care face rezumatul celor mai importante evenimente, de luni până vineri, a ajuns la o audiență medie de peste 100.000 de vizionări pe ediție, iar canalul de YouTube Știrile Zilei a atins borna de 200.000 de abonați. Newsletterul săptămânal a ajuns și el la peste 23.000 de abonați”.