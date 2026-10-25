Rezultat strâns în primul tur al alegerilor prezidențiale din Bulgaria. Cine sunt candidații care ajung în turul II

Preşedinta în exerciţiu a Bulgariei, Iliana Iotova, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică; conform sondajelor de la ieşirea de la urne, ea este prima clasată din cei 26 de candidaţi, însă va fi necesar un al doilea tur de scrutin, deoarece nu a obţinut majoritatea, informează Xinhua, citată de Agerpres.

Un sondaj al Alpha Research o creditează pe Iotova cu 35,3% din voturi, rezultat foarte apropiat de cel de 35,2% estimat de Myara Sociology.

Prezenţa la vot a fost de 22,3% potrivit primului institut, respectiv 21,2% conform celui de-al doilea.

Rezultatele au fost anunţate la televiziunea naţională.

În turul al doilea al scrutinului prezidenţial, care trebuie să aibă loc în termen de şapte zile, contracandidatul actualei şefe a statului va fi fostul premier interimar Andrei Gurov, clasat al doilea în primul tur. El a obţinut 32,4% din voturi conform Alpha, respectiv 32,2% după estimarea Myara.

Rezultatele finale vor fi anunţate cel mai târziu marţi seara.

Preşedintele Bulgariei este ales pentru cinci ani; Iotova îşi încheie actualul mandat la sfârşitul lui ianuarie 2027.