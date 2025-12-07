Rezultate alegeri Consiliul Județean Buzău 2025: Marcel Ciolacu, pe primul loc în rezultatele parțiale ale AEP

Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, se află pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

22:00

Marcel Ciolacu își păstrează avansul după numărarea a peste 50.000 de voturi din totalul de 87.174 de alegători care s-au prezentat la urne, cu un număr de voturi aproape dublu față de locul 2, candidatul AUR Alin Avrămescu.

21:46

Rezultatele parțiale vin după numărarea a aproape 30.000 de voturi din totalul de 87.174 de alegători care s-au prezentat la urne.

Fostul premier este urmat în clasament de candidatul AUR Alin Avrămescu și de candidatul comun al PNL – USR Mihai Răzvan Moraru.

Până la ora 21.00, ora închiderii urnelor, în județul Buzău votaseră pentru alegerea președintelui Consiliului Județean 87.174 de alegători, adică 24,18 % din numărul celor înscriși în listele electorale, potrivit datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Funcția de președinte al CJ Buzău este vacantă după demisia lui Lucian Romașcanu care a fost desemnat ca membru al Curții de Conturi Europene din partea României.





