Rezultate Evaluarea Națională 2026. Notele urmează să fie afișate în mai puțin de o zi. Ministrul a intervenit în privința orei afișării

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 sunt afișate astăzi. Sunt notele inițiale, elevii pot face apoi contestații Foto: AGERPRES

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 vor afla miercuri, 1 iulie, rezultatele la examen. Potrivit calendarului Ministerului Educației, notele vor fi publicate până la ora 12:00, însă acestea pot fi afișate și mai devreme, dacă procesul de centralizare se încheie înainte de termen.

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro. La fel ca în ultimii ani, notele vor fi publicate în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de elevi la prima probă scrisă. Numele și prenumele candidaților nu vor apărea pe listele cu rezultate.

Ministrul a cerut să fie afișate mai repede

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat pentru Edupedu că rezultatele vor fi publicate „cel mai târziu la ora 12”, conform calendarului oficial. Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că a solicitat ca rezultatele să fie afișate mai devreme, dacă acest lucru va fi posibil din punct de vedere administrativ.

Cum se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

După afișarea rezultatelor, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații.

Pe 1 iulie, cererile pentru vizualizarea lucrărilor și contestațiile pot fi depuse între orele 14:00 și 18:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și în zilele de 2 și 3 iulie.

Ministerul Educației precizează că vizualizarea lucrării nu este obligatorie pentru depunerea unei contestații. În urma reevaluării, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne aceeași, iar nota stabilită după contestație devine nota finală.

Când se afișează rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 8 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Calendarul următoarelor etape

1 iulie – afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00);

– afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); 1 iulie (14:00-18:00) – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 2-3 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 4-7 iulie – soluționarea contestațiilor;

– soluționarea contestațiilor; 8 iulie – afișarea rezultatelor finale.

Ce urmează după Evaluarea Națională

După afișarea notelor la Evaluarea Națională 2026, elevii vor intra în procedura admiterii la liceu. Aceștia urmează să completeze împreună cu părinții și diriginții claselor fișele cu opțiunile pentru specializările și unitățile de învățământ pe care doresc să le urmeze. Repartizarea pentru clasa a IX-a se va face și în acest an computerizat, în funcție de media de admitere și de ordinea opțiunilor înscrise de fiecare candidat.

Potrivit Ministerului Educației, media de la Evaluarea Națională este principalul criteriu de admitere la liceu, abia pentru departajări fiind luate în calcul mediile din anii de gimnaziu.

Calendarul Admiterii la liceu 2026

Potrivit site-ului Edupedu, între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

Apoi, pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Iar începând de pe 23 și până pe 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

A doua etapă a repartizării computerizată 2026 este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani, mai precizează sursa citată.

La Evaluarea Națională 2025, peste 83% dintre elevi au obținut medii de cel puțin 5

Potrivit Ministerului Educației, la Evaluarea Națională 2025, înainte de contestații, 126.495 de elevi (83,1%) au obținut medii mai mari sau egale cu 5, acesta fiind cel mai ridicat procent din ultimii 13 ani. Totodată, 75 de absolvenți au încheiat examenul cu media 10.

După soluționarea contestațiilor, procentul mediilor peste 5 a crescut la 83,2%, iar numărul mediilor de 10 a ajuns la 85.