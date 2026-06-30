Rezultate Evaluarea Națională 2026. Peste un sfert din elevii de clasa a VIII-a au luat sub 5 la Matematică

Peste un sfert dintre elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 au obținut note sub 5 la proba de Matematică, potrivit rezultatelor inițiale publicate marți, 30 iunie, de Ministerul Educației. La nivelul întregului examen, 79% dintre candidați au încheiat cu media generală cel puțin 5, iar doar șapte elevi au obținut media 10.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației marți, 30 iunie, examenul a fost susținut de 143.251 de absolvenți de clasa a VIII-a din totalul celor 148.268 înscriși, ceea ce înseamnă o rată de participare de 96,6%.

La proba de Matematică, 106.505 elevi, adică 74,3% dintre candidați, au obținut note de cel puțin 5. Prin urmare, aproximativ 25,7% dintre elevi au fost notați cu mai puțin de 5. Doar 102 candidați au primit nota 10.

La Limba și literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note de cel puțin 5, ceea ce înseamnă că 18,2% dintre candidați au fost notați cu mai puțin de 5. La această probă, 398 de elevi au obținut nota 10.

La Limba și literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au luat cel puțin nota 5, dintre care 86 au obținut nota maximă.

În total, 113.192 de elevi au încheiat examenul cu medii mai mari sau egale cu 5, reprezentând 79% dintre candidații prezenți. Șapte elevi au obținut media generală 10.

Opt elevi au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar lucrările acestora au fost notate cu 1, conform metodologiei.

Rezultatele au fost publicate pe evaluare.edu.ro folosind codurile unice atribuite candidaților, în conformitate cu regulile privind protecția datelor cu caracter personal.

Când se pot depune contestațiile la Evaluarea Națională 2026

Elevii își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în data de 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie.

La vizualizarea lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar simpla vizualizare nu obligă elevul să conteste nota.

Ministerul Educației precizează că, după reevaluare, nota poate crește sau poate scădea. Pentru depunerea contestației este necesară completarea unei declarații prin care elevul și părintele confirmă că au luat cunoștință de această posibilitate.

Vezi aici Model de cerere contestație Evaluare Națională.

Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate în data de 8 iulie, după soluționarea tuturor contestațiilor.

După afișarea rezultatelor finale începe etapa admiterii la liceu. Elevii vor completa fișele cu opțiunile pentru admiterea computerizată, în funcție de media de admitere și de locurile disponibile la fiecare liceu.