Rezultate exit-poll alegeri București 2025 CURS-Avangarde: Ciprian Ciucu, pe prima poziție. Băluță, la distanță de câteva procente. Ce scoruri au Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă
Primele rezultate la alegerile pentru Primăria Capitalei au fost prezentate la ora 21.00, când s-au închis urnele și când a fost publicat exit-poll CURS-Avangarde, care îl dă câștigător al alegerilor din București pe candidatul PNL Ciprian Ciucu.
Exit-poll-ul CURS-Avangarde transmis HotNews îl dă câștigător pe primarul liberal al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, urmat, la diferență de ?? procente, de candidatul PSD Danie Băluță. Pe locul 3 este candidata independentă Anca lexandrescu, susținută de AUR, urmată, la mare distanță, de Cătălin Drulă de la USR.
Primele rezultate alegeri București 2025, exit-poll CURS-Avangarde pentru ora 19:30:
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu: 32,7%
Candidatul PSD, Daniel Băluță: 26,3%
Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR: 20,26%
Candidatul USR, Cătălin Drulă: 12,8%
Candidata SENS, Ana Ciceală: 6%
Candidatul POT, George Burcea: 1%
Mandatul noului primar general al Capitalei nu va fi unul întreg, de 4 ani, ci de doi ani și jumătate. Postul de primar a rămas vacant după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României și și-a întrerupt cel de al doilea mandat de edil al Bucureștiului, început în iunie 2024.