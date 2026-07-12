Rezultate finale BAC 2026. Județele cu cele mai mari creșteri ale ratei de promovare după contestații – HARTĂ

Rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2026 a crescut de la 74,8% la 76,9% după rezolvarea contestațiilor, a anunțat ministerul Educației într-un comunicat de presă, după publicarea rezultatelor finale de la BAC 2026. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Ilfov, unde rata de promovare a urcat cu 3,3 puncte procentuale.

Evaluarea contestațiilor de la Bacalaureat 2026 s-a încheiat, astfel că Ministerul Educației a publicat duminică rezultatele finale pentru examenul din sesiunea de vară, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial.

După contestații, spune Ministerul Educației, rata de promovare a crescut cu 2,1% – de la 74,8% la 76,9% – pe ansamblul tuturor promoțiilor.

Numărul total al candidaților promovați este 97.020.

Unde au contat cel mai mult contestațiile la Bacalaureat 2026

Cea mai mare creștere a ratei de promovare fost înregistrată în Ilfov, unde a urcat cu 3,3 puncte procentuale. Pe următoarele locuri se află Giurgiu, cu o creștere de 3,1 puncte procentuale, și Caraș-Severin și Covasna, ambele cu câte 3 puncte procentuale.

Creșteri importante au fost consemnate și în Satu Mare (+2,9%), Vâlcea și Ialomița (câte +2,8%), Olt (+2,7%), precum și în Harghita, Hunedoara, Mehedinți și Sălaj, toate cu câte +2,6%.

În schimb, cele mai mici creșteri ale ratei de promovare au fost înregistrate în București – sectorul 1 (+1,5%) și în județul Iași (+1,5%). Creșteri de 1,6% au fost consemnate în Bacău, Alba și Buzău, iar de 1,7% în Bihor, Dolj, București – sectorul 5 și București la nivel general.

Ministerul Educației a publicat duminică rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat din sesiunea de vară, după ce s-a încheiat verificarea lucrărilor contestate.

Numărul total al candidaților promovați este 97.020, iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10, a precizat Ministerul Educației într-un comunicat de presă.

În schimb, 29.084 de candidați au fost declarați respinși.