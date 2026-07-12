Rezultate finale BAC 2026. Notele de la Bacalaureat 2026 din fiecare județ

Evaluarea contestațiilor de la Bacalaureat 2026 s-a încheiat, astfel că Ministerul Educației a publicat duminică rezultatele finale pentru examenul din sesiunea de vară. Notele și mediile obținute de elevi pot fi consultate pe site-ul bacalaureat.edu.ro și sunt disponibile și pe HotNews, în acest articol.

După contestații, rata de promovare a crescut cu 2,1% – de la 74,8% la 76,9% – pe ansamblul tuturor promoțiilor. Numărul total al candidaților promovați este 97.020, a precizat Ministerul Educației într-un comunicat de presă.

Dintre aceștia, 92.502 candidați provin din promoția curentă (rată de reușită: 81,6%), iar 4.518 candidați provin din promoțiile anterioare (rată de reușită: 35,1%). Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 – 9,49 (16.704 – promoții cumulate), iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.

În schimb, 29.084 de candidați au fost declarați respinși.

Județul cu cea mai mare rată de promovare este Cluj.

Rezultate BACALAUREAT 2026 pe județe – lista completă

70 de medii de 10

Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9 – 9,49 (16.704 – promoții cumulate), iar 70 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

Limba și literatura română: 499;

Limba și literatura maternă: 35;

Proba obligatorie a profilului: 3.832 (Matematică: 2.455 + Istorie: 1.377);

Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.312 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina logică și argumentare: 886).

Peste 29.000 de candidați respinși

Ministerul Educației a precizat că au fost declarați respinși 29.084 de candidați, iar 69 de candidați au fost eliminați pentru tentative de fraudă.

Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări.

Din acest total, 21.901 contestații au vizat note la proba E.a), 489 de contestații la proba E.b), 16.943 de contestații la proba E.c) și 16.121 de contestații la proba E.d).

Cum poți vedea rezultatele la BAC 2026

Rezultatele sunt afișate folosind codurile individuale atribuite fiecărui candidat, pentru protejarea datelor personale. Elevii își pot consulta notele:

la centrul de examen unde au susținut probele;

pe platforma oficială a Ministerului Educației;

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probe mai au o șansă în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. P

A doua sesiune a examenului național de bacalaureat din acest an se va desfășura în perioada 3 – 24 august, fiind precedată de etapa de înscriere (14 – 21 iulie). Informații detaliate privind rezultatele finale înregistrate la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, pot fi consultate în dosarul de presă anexat.