Rezultate finale la BAC 2026. Notele după contestații se afișează astăzi. Anunț de ultimă oră al ministrului Educației

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate duminică seară, cu o zi mai devreme, a anunțat ministrul Educației, Mihai Dimian.

El a făcut anunțul pe Facebook, precizând că rezultatele finale la BAC 2026 vor fi anunțate în jurul orei 17.00. Dimian a confirmat, pentru HotNews, că rezultatele finale la BAC 2026 vor fi publicate astăzi, și nu luni.

Ministrul Educației mai spune și că, în urma contestațiilor, a crescut rata de promovare.

Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 vor fi publicate de Ministerul Educației pe site-ul bacalaureat.edu.ro și vor fi disponibile și pe HotNews.

Rezultatele inițiale la BAC 2026 au fost publicate în 7 iulie. Rata de promovare la BAC 2026 – înainte de contestații – este de 74,8%, foarte apropiată de cea de anul trecut, înainte de contestații, de 74,3%.

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probe mai au o șansă în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Probele scrise se vor desfășura în perioada 10–13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august, după soluționarea contestațiilor.