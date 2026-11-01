Noi trageri LOTO duminică, 1 noiembrie 2026. Cel mai mare premiu, la Loto 6/49

Noi trageri loto sunt programate duminică, 1 noiembrie, după ce, la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat acordat 11.787 de câștiguri în valoare totală de peste 1,28 milioane de lei.

Extragerea va fi făcută duminică, după ora 18.30, când HotNews va publicat numerele câștigătoare.

Rezultate Loto, duminică, 1 noiembrie. Numerele extrase

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,97 milioane de lei (peste 369.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,67 milioane de lei (peste 313.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 892.000 de lei (peste 166.800 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 382.900 de lei (peste 71.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 175.200 de lei (peste 32.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 520.200 de lei (peste 97.300 de euro).

Ce premii s-au câștigat la extragerea Loto precedentă

La tragerea Loto 6/49 de joi, 29 octombrie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 107.627,68 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și la o agenție din Adjud, județul Vrancea.