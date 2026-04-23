Noi trageri LOTO joi 23 aprilie. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,37 milioane de euro

Joi, 23 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 aprilie, Loteria Română a acordat 42.561 de câștiguri în valoare totală de peste 69,15 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de joi, 23 aprilie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Suplimentare la Categoria I la Joker

În urmă câștigării premiului de categoria I la tragerea Joker din dată de 19.04.2026, pentru tragerea Joker din dată de 23.04.2026 Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,22 milioane de lei (peste 3,37 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,72 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 287.000 de lei (peste 56.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 726.600 de lei (peste 142.500 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 97.300 de lei (peste 19.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 169.100 de lei (peste 33.100 de euro).

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, câștigat la Joker

Reamintim că la tragerea Joker din 19.04.2026 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu la acest joc și din istoria Loteriei Române. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro și a fost completat cu două variante la Joker, prețul acestuia fiind de 14,50 de lei.

La tragerea Loto 6/49 din dată de 19.04.2026, la categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri în valoare de 68.399,45 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Olănești și din București, sector 2, pe joc-loto.loto.ro, pe joacă.loto.ro și la o stație de plata partenera.

Tot la tragerea Joker din dată de 19.04.2026, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 146.873,43 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din București, sector 2 și pe joacă.loto.ro.