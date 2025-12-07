Sondaj INSCOP pentru alegeri București, în ziua votului: Ciprian Ciucu pe primul loc, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu

Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc în sondajul de opinie INSCOP Research, care a fost realizat în ziua votului la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar care, atenție, nu este un exit-poll. Candidatul liberal este urmat Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, în timp ce candiadul USR Cătălin Drulă este cotat cu un scor neașteptat de mic.

Institutul de sondare a opiniei INSCOP Research, condus și fondat de sociologul Remus Ștefureac, a realizat un sondaj de opinie telefonic în ziua votului pentru Primăria Capitalei. Rezultatele sondajului au fost publicate pe site-ul Informat.ro.

Potrivit sondajului, Ciprian Ciucu va câștiga alegerile pentru Primăria București:

Ciprian Ciucu (PNL) – 31,7%

Daniel Băluță (PSD) – 26.1%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) – 21,1%

Cătălin Drulă (USR) – 12,8%

Ana Ciceală (SENS) – 7%

Șondajul a fost realizat pe un eșantion de 3.421 de persoane în rândul persoanelor cu domiciliul sau reședința în municipiul București, cu vârsta de peste 18 ani, care s-au prezentat la vot. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.7% la un grad de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice, cercetarea nefiind un exit-poll.

Sondajul exit-poll CURS-Avangarde, făcut public la ora 21.00, când s-au închis urnele, arată aceeași ierarhie cu Ciprian Ciucu pe primul loc, dar cu un scor mai bun – 32,7%, urmat de daniel Băluță cu 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,26%, Cătălin Drulă – 12,8% și Anca Ciceală – 6%.

Cu câteva ore de închiderea urmelor, sociologul Remus Ștefureac, care conduce INSCOP, a postat pe Facebook un mesaj în care a anunțat voalat cine conduce în sondaj.

„Surprize? Dacă faptul ca va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, nicio surpriză”, a scris sociologul. Cel mai recent sondaj INSCOP înainte de alegeri, publicat pe 4 decembrie, îl arăta de Ciprian Ciucu cu 28,9% din opțiunile celor care declarau că merg sigur la vot, urmat îndeaproape de Daniel Băluță, cu 27,4%.