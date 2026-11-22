Duminică, 22 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 13.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.35.

Rezultatele la LOTO de duminică, 22 noiembrie 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la LOTO

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,54 milioane de lei (peste 288.100 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 250.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 433.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 162.000 de lei (peste 30.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 130.900 de lei (peste 24.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 767.000 de lei (peste 143.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 564.200 de lei (peste 105.500 de euro).

Ultimele premii câștigate la LOTO

La tragerea Loto 6/49 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 210.208,16 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea JOKER s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 52.820,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea LOTO 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 161.422 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 3.