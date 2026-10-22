Rezultate LOTO, joi, 22 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,19 milioane de euro

Joi, 22 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 18 octombrie, Loteria Română a acordat 29.533 de câștiguri, în valoare totală de peste 12,75 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.40.

Rezultatele la LOTO de joi, 22 octombrie 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Suplimentare la Joker

În urmă câștigării premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 18.10.2026, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din 22.10.2026.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,06 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 256.500 de euro).

La Joker este în joc un report la categoria a II-a în valoare de peste 254.900 de lei (peste 47.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 28.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.800 de lei (peste 39.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 506.500 de lei (peste 94.900 de euro).

Ce premii s-au câștigat duminică

Reamintim că la tragerea Joker de duminică, 18 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria I În valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro și a fost completat cu schemă redusă cod 12 în zona A și cu schemă redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o varianta la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 987,50 de lei. Este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

La tragerea Loto 5/40 s-a înregistrat un câștig de categoria a ÎI-a în valoare de 92.944 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-a înregistrat un casig de categoria a III-a în valoare de 81.314,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Giurgiu.

La tragerea Noroc s-a înregistrat un câștig de categoria N-3 în valoare de 61.238 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacaloto.ro.