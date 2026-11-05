Noi trageri LOTO joi 5 noiembrie 2026. Report cumulat la Noroc de peste 1,79 milioane de lei

Joi, 5 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,88 milioane de lei.

Extragerile vor avea loc joi, după ora 18.30.

Rezultatele la LOTO de joi, 5 noiembrie 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

LOTO 5 noiembrie. Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,86 milioane de lei (peste 536.600 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,79 milioane de lei (peste 336.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 211.500 de euro), iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 434.400 de lei (peste 81.300 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 22.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 271.000 de lei (peste 50.700 de euro) , iar la categoria a II-a, este în joc un report în valoare de peste 47.900 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 521.700 de lei (peste 97.600 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.457,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.