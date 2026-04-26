LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 26 aprilie 2026. Report de peste 3 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I

Duminică, 26 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 aprilie, Loteria Română a acordat 18.727 de câștiguri în valoare totală de peste 1,73 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.40.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 26 aprilie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,04 milioane de lei (peste 3,54 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,74 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 375.500 de lei (peste 73.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 37.900 de lei. La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 304.100 de lei (peste 59.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 838.700 de lei (peste 164.700 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 153.400 de lei (peste 30.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 162.800 de lei (peste 31.900 de euro).