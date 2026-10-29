Rezultatele surprinzătoare ale unui studiu efectuat în Coreea de Sud. „Sunt chiar mai dăunătoare pentru mediu”

Un studiu comandat recent de guvernul din Coreea de Sud a constatat că paiele de hârtie pot fi mai dăunătoare pentru mediu decât cele din plastic, ceea ce a dus la critici la adresa eforturilor țării de a înlocui plasticul, eforturi care au început în 2022.

Cercetarea, comandată de Ministerul Climei, Energiei și Mediului de la Seul și dezvăluită de parlamentarul Kim Wi-sang, a analizat paiele de hârtie, paiele standard din plastic, paiele biodegradabile din plastic și paiele fabricate din plastic pe bază de trestie de zahăr și a măsurat efectul acestora asupra mediului în 16 categorii pe parcursul întregului lor ciclu de viață, relatează publicațiile The Korea Herald și The Korea Economic Daily, citate de Geekspin și Agerpres.

Paiele standard din plastic au avut cel mai mic impact în 10 dintre categorii, inclusiv schimbările climatice, toxicitatea umană și particulele în suspensie.

Între timp, paiele de hârtie au produs un impact cancerigen de peste șase ori mai mare decât paiele din plastic pe parcursul ciclului lor de viață (o măsură a emisiilor de mediu, mai degrabă decât un risc direct pentru sănătatea consumatorilor) și un impact dublu asupra acidificării, o măsură a cât de mult se modifică nivelurile pH-ului în sol și apă.

Mai greu de procesat

Studiul a mai constatat că paiele de hârtie (și toate tipurile de pai) sunt rareori reciclate în practică. Deoarece sunt mici, mașinile de reciclare adesea nu reușesc să le sorteze. La aceasta se adaugă și faptul că substanțele folosite pentru a face paiele de hârtie rezistente la apă ajung să le facă mai greu de procesat, ceea ce necesită mai multă energie.

Parlamentarul Kim Wi-sang a criticat atât grupurile de mediu, cât și guvernul după apariția rezultatelor. „Guvernul trebuie să recunoască eșecul politicii sale de „greenwashing”, care s-a concentrat pe materiale de înlocuire ineficiente”, a declarat Kim într-un comunicat.

Sentimentul public reflectă acest lucru. Ca parte a studiului publicat luna aceasta, un sondaj realizat pe 1.001 de sud-coreeni a constatat că 87,5% preferă paiele din plastic.

Pentru consumatorii prinși la mijloc, paiele reutilizabile din oțel inoxidabil sau silicon sunt o alternativă pentru persoanele care doresc să evite atât hârtia, cât și plasticul.