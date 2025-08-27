Rilastil Sun System – Protecție solară avansată pentru întreaga familie

Gama Sun System de la Rilastil vine ca răspuns la nevoia consumatorilor de a-și proteja pielea de efectele nocive ale soarelui. Dezvoltată conform standardelor în vigoare, oferă protecție solară foarte ridicată pentru adulți și copii, în orice zi a anului.

În ultimii ani, tot mai mulți români au devenit conștienți de importanța protecției solare. Aplicarea unui spray sau a unei loțiuni cu SPF nu doar că previne îmbătrânirea preamatură a pielii, ci reduce și riscul arsurilor solare, iar mai târziu, al apariției cancerului de piele. Specialiști din toată lumea avertizează că expunerea repetată și neprotejată la radiațiile UV este una dintre pricipalele cauze ale apariției melanomului. Simpla aplicare a unui produs cu protecție solară ridicată nu este suficientă pentru a vă proteja pielea, fiind însă necesare și măsuri suplimentare.

Aplicarea unui produs cu protecție solară se face cu 20 de minute înainte de a pleca de acasă. Ulterior, produsul se reaplică la fiecare două ore sau chiar mai des dacă înotați sau transpirați. Chiar și în prezența SPF-ului, este de evitat expunerea la soare în intervalul orar 11:00 – 17:00.

Produsele cu protecție solară trebuie deopotrivă să protejeze împotriva arsurilor solare și să hidrateze pielea. De asemenea, copiii au nevoie de produse special concepute pentru ei.

Când au dezvoltat gama Sun System, specialiștii de la Rilastil au avut în vedere aceste principii.

Sun System spray transparent pentru adulți cu SPF 50+, 200 ml, de la Rilastil este un produs eficient și practic de protecție împotriva efectelor nocive ale soarelui. Are filtru chimic (organic) și spectru larg de protecție UVA/UVB. Sun System spray transparent pentru adulți cu SPF 50+ ajută la prevenirea îmbătrânirii premature a pielii și protejează împotriva arsurilor și a leziunilor solare. Faptul că se prezintă sub formă de spray facilitează pulverizarea din mai multe direcții a protecției solare, oferind acoperire chiar și în zonele greu accesibile.

Formula sprayului transparent pentru adulți Sun System cu SPF 50+ are la bază ingrediente active precum vitamina E (efect antioxidant), alpha-bisabolol (efect antiinflamator), gamma-oryzanol (efect fotoprotector), complexul unic Pro-ADN® (efect antioxidant) și Schisandra chinensis (îmbunătățește elasticitatea pielii).

Complexul Pro-ADN® este alcătuit dintr-un amestec de extracte de plante bogate în antioxidanți și substanțe calmante. Astfel, protejează ADN-ul celular împotriva daunelor produse de stresul oxidativ indus de razele UV. De asemenea, complexul Pro-ADN® are acțiune antiaging și de fotoprotecție. Datorită proprietăților sale reepitelizante, hidratează și stimulează regenerarea pielii.

Pe lângă faptul că previne arsurile solare, Sun System spray transparent pentru adulți SPF 50+ ajută la menținerea sănătății și elasticității pielii. Produsul este testat dermatologic. Nu conține alcool, parfum, silicon, oxibenzonă, coloranți, derivate din grâu.

Sun System spray transparent pentru adulți cu SPF 50+ are o formulă incoloră, antioxidantă, calmantă și antieritem solar. Sprayul Sun System pentru adulți este rezistent la apă, potrivit pentru orice tip de piele, chiar și pentru pielea sensibilă, deschisă la culoare. Se întinde ușor, nu lasă urme și poate fi aplicat chiar și pe pielea umedă.

Pielea copiilor este mult mai vulnerabilă în fața soarelui decât pielea adulților. Mai exact, pielea unui copil este mai subțire decât a unui adult, motiv pentru care razele soarelui pătrund în ea mai ușor și la o adâncime mai mare, existând riscul să producă daune la nivel celular. De asemenea, organismul copiilor produce mai puțină melanină (pigmentul care colorează pielea și, într-o oarecare măsură, oferă protecție UV), motiv pentru care sunt mai expuși decât adulții la arsuri solare. Specialiștii avertizează că arsurile repetate cresc riscul apariției cancerului de piele la maturitate.

Sun System spray transparent pentru copii cu SPF 50+, 200 ml, de la Rilastil reprezintă o modalitate ușoară și sigură de a-l proteja pe cel mic în fața acțiunii soarelui. În curtea casei, la plimbare, în parc sau pe plajă, sprayul pentru copii din gama Sun System oferă protecție împotriva efectelor nocive ale soarelui, reducând astfel riscul arsurilor și al leziunilor solare, precum și al cancerului de piele mai târziu în viață.

Sun System spray transparent pentru copii cu SPF 50 + are la rândul său filtru chimic (organic) și spectru larg de protecție UVA/UVB. Este potrivit pentru toate tipurile de piele, inclusiv pentru pielea deschisă la culoare. Conține vitamina E (efect antioxidant), alpha-bisabolol (efect antiinflamator), gamma-oryzanol (efect fotoprotector), complexul unic Pro-ADN® (efect antioxidant) și Schisandra chinensis (îmbunătățește elasticitatea). Are o formulă rezistentă la apă și poate fi aplicat chiar și pe pielea umedă. Se întinde ușor și nu lasă urme. Produsul este testat dermatologic. Nu conține alcool, parfum, silicon, oxibenzonă, coloranți, derivate din grâu sau gaz propulsor. Sub formă de spray multidirecțional, permite o pulverizare facilă, eficientă și uniformă, chiar și în zonele greu accesibile.

Rilastil Sun System spray răcoritor după plajă, 200 ml, hidratează și calmează pielea supusă stresului oxidativ cauzat de expunerea la soare. Are absorbție rapidă și nu lasă urme pe piele.

Sprayul răcoritor după plajă Sun System este multidirecțional, permițând o aplicare uniformă. Este potrivit pentru toate tipurile de piele. Produsul este testat dermatologic. Nu conține alcool, parfum, silicon, coloranți, derivate din grâu sau gaz propulsor.

Gama Sun System este potrivită pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru pielea sensibilă, deschisă la culoare. În cadrul gamei, experții Riilastil pun la dispoziție protecție solară sub diferite forme: spray, fluid, loțiune, stick, cremă și chiar fond de ten. De asemenea, există produse special concepute pentru calmarea pielii expuse la soare, precum gel și spray răcoritor.

Gama Sun System de la Rilastil este recomandată de Societatea Română de Dermatologie (SRD. Experții de la SRD sunt profesioniști (medici, biologi sau biochimiști) a căror activitate este dedicată creșterii performanței în dermatologie și venerologie, precum și a protejării valorilor și a intereselor comunității medicale.

Gama Sun System este disponibilă în farmaciile Catena și online pe springfarma.com.

Rilastil este un brand italian, cu o vechime de peste 50 de ani, renumit pentru producția de dermatocosmetice special concepute pentru gestionarea unor probleme specifice ale pielii, precum acnee, uscăciune, roșeață, hiperpigmentare, pierderea elasticității, prevenția arsurilor solare etc.

Astăzi, Rilastil este un nume de referință pentru farmaciști, medici dermatologi și iubitori de skincare din peste 90 de țări. Brandul, dezvoltat conform standardelor în vigoare, pune la dispoziția consumatorilor produse sigure, eficiente și accesibile pentru tratarea nevoilor pielii.

Produsele Rilastil sunt disponibile și în România în farmaciile Catena și pe springfarma.com.