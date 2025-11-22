„Risc pentru avioane la toate altitudinile”. Marile companii aeriene, avertizate de SUA să nu zboare pe deasupra Venezuelei

Administrația Federală de Aviație din SUA (FAA) a avertizat vineri marile companii aeriene cu privire la o „situație potențial periculoasă” atunci când zboară peste Venezuela și le-a îndemnat să fie prudente, transmite Reuters.

Notificarea FAA vorbește despre „înrăutățirea situației de securitate și intensificarea activității militare în Venezuela și în jurul acesteia” și a afirmat că amenințările ar putea reprezenta un risc pentru aeronave la toate altitudinile.

În ultimele luni, în regiune a avut loc o concentrare masivă de forțe militare americane, printre care și cel mai mare portavion al Marinei SUA, cel puțin alte opt nave de război și avioane F-35.

Totul în condițiile în care administrația președintelui american Donald Trump a bombardat nave despre care se presupune că transportau droguri și care au plecat de pe coastele Venezuelei și ale altor țări din America Latină.

Zborurile directe ale companiilor aeriene americane de pasageri sau de marfă către Venezuela au fost suspendate din 2019, dar unele companii aeriene americane survolează țara pentru anumite zboruri sud-americane.

Antiaeriana venezueleană poate lovi la orice altitudine

American Airlines a spus vineri că a încetat să survoleze Venezuela în octombrie, Delta Air Lines a afirmat că a încetat să survoleze Venezuela „cu ceva timp în urmă”, iar United Airlines nu a făcut încă vreun anunț

Noul ordin impune companiilor aeriene americane să informeze FAA cu cel puțin 72 de ore în avans cu privire la zborurile planificate, dar nu interzice zborurile peste Venezuela.

FAA a declarat că, din septembrie, a existat o creștere a interferențelor sistemului global de navigație prin satelit în Venezuela, care, în unele cazuri, a provocat efecte persistente pe durata zborului, precum și „activități asociate cu creșterea gradului de pregătire militară a Venezuelei”.

„Venezuela a efectuat multiple exerciții militare și a organizat mobilizarea în masă a mii de militari și rezerviști”, a afirmat FAA, adăugând că Venezuela nu și-a exprimat în niciun moment intenția de a viza aviația civilă.

Agenția a subliniat că armata venezueleană deține avioane de luptă avansate și multiple sisteme de arme capabile să atingă sau să depășească altitudinile de operare ale avioanelor civile, existând un potențial risc la altitudine joasă din partea sistemelor de apărare aeriană și a artileriei antiaeriene.

FAA a mai spus că va continua să monitorizeze mediul de risc pentru aviația civilă americană care operează în regiune.