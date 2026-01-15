Riscuri climatice tot mai mari – Care este cel mai îngrijorător lucru după un an 2025 plin de evenimente meteo extreme

Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an din istoria măsurătorilor, iar ultimii 11 ani au fost cu toții în topul celor mai calzi de când există înregistrări meteo. Anul trecut a fost marcat de evenimente extreme în multe regiuni: valuri de căldură record, furtuni severe în Europa, Asia și America de Nord și incendii de vegetație în Spania, Canada și California de Sud, arată o analiză InfoClima.ro care pornește de la datele Copernicus.

Un an marcat de stres termic sever

Mai îngrijorător este, se notează în analiză, că pentru prima dată temperatura medie a ultimilor trei ani a depășit pragul critic de 1,5°C, limita stabilită prin Acordul de la Paris. Dacă acest ritm continuă, temperatura medie globală va trece permanent de 1,5°C până în 2030, mult mai repede decât se anticipa.

Ianuarie 2025 a fost cea mai caldă lună ianuarie înregistrată la nivel global. Fiecare lună a anului, cu excepția lunilor februarie și decembrie, a fost mai caldă decât luna corespunzătoare din orice an anterior anului 2023.

Harta anomanliilor si extremelor de temperatura la suprafata globului, in 2025 (sursa Copernicus)

În 2025, aproximativ 50% din suprafața terestră globală a înregistrat un număr peste medie de zile cu stres termic sever, definit printr-o temperatură „resimțită” de cel puțin 32°C. Extinderea acestui fenomen are implicații directe asupra sănătății publice și a funcționării infrastructurilor, stresul termic fiind principala cauză a mortalității asociate fenomenelor meteorologice extreme, explică Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme.

Condițiile mai calde și mai uscate au favorizat apariția și intensificarea incendiilor de vegetație în mai multe regiuni, inclusiv în Europa și America de Nord. Episoadele de incendii au generat creșteri semnificative ale poluării aerului, din cauza producerii de carbon, poluanți atmosferici toxici precum particulele în suspensie și ozon.

Recorduri în cele mai reci locuri din lume

În 2025, temperaturile medii anuale au atins un maxim istoric în Antarctica și al doilea cel mai ridicat nivel în Arctica.

În ceea ce privește gheața marină, în februarie 2025, suprafața combinată a acesteia din Arctica și Antarctica a scăzut la cel mai redus nivel înregistrat de la începutul observațiilor satelitare, la sfârșitul anilor 1970.

Concluzia este că accelerarea încălzirii continuă, iar mai mulți factori duc la intensificarea riscurilor climatice.

„Ansamblul acestor evoluții indică o intensificare a riscurilor climatice la scară globală. Cei mai recenți unsprezece ani reprezintă, toți, cei mai calzi unsprezece ani din istoria măsurătorilor. Însă, acest nou context de încălzire accelerată cuplată cu creșterea temperaturilor, extinderea stresului termic, recordurile negative ale gheții marine și încălzirea oceanelor reflectă intensificarea riscurilor climatice la scară globală, cu impact sistemic asupra mediului natural și asupra societăților umane”, se spune în analiza InfoClima.ro.

Sursa foto: Dreamstime.com