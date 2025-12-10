Rivalitatea dintre Airbus și Boeing. Numărul de comenzi a fost influențat de decizii politice

Directorul grupului aeronautic european Airbus, Guillaume Faury, a recunoscut miercuri posibila înfrângere în faţa concurentului Boeing, spunând că este posibil ca firma americană să devină producătorul de avioane cu cele mai multe comenzi, pentru prima dată în ultimii şase ani, ajutată de înţelegerile referitoare la disputele comerciale privind taxele vamale americane, informează site-ul rte.ie, citat de Agerpres.

Airbus este înaintea rivalului american în privinţa livrărilor şi a comenzilor nefinalizate, a declarat Faury pentru postul de radio France Inter. Datorită cererii solide pentru avionul 787 pentru zborurile pe distanţe lungi, Boeing a raportat miercuri 908 comenzi nete după anulări, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, comparativ cu 700 pentru Airbus.

„Faptul că suntem în frunte la comenzile pentru următorii cinci ani înseamnă că stocul nostru de comenzi acumulate este mai ridicat decât al principalului nostru competitor. Dar este adevărat că ei au fost ajutaţi de preşedintele american, ca parte a negocierilor privind taxele vamale cu unele ţări, unde comenzile de aeronave au devenit parte a soluţionării disputei comerciale”, a declarat Faury.

Câteva companii aeriene, în special din Asia, au plasat anul acesta comenzi pentru Boeing pentru a atenua tensiunile comerciale cu SUA, apreciază analiştii. Oficialii americani susţin că modelul 787 se vinde bine indiferent de disputele comerciale. Airbus este lider pe segmentul aeronavelor mai mici, cum ar fi A321.

Miercuri, Airbus a anunţat că a obţinut acordul autorităţilor din China pentru a merge mai departe cu livrarea a 120 de avioane comandate anterior. De asemenea, Faury a anunţat că problema majoră de soft, care a afectat 6.000 de avioane din gama A320, a fost finalizată.

Luna aceasta, Airbus a anunţat că a revizuit în scădere obiectivul privind livrările de avioane comerciale în acest an la aproximativ 790 de unităţi, citând recenta problemă de calitate a furnizorilor panourilor de fuselaj, care a afectat fluxul de livrare pentru gama A320. Până acum ţinta de livrări pentru 2025 era de 820 de avioane comerciale. A320 este cel mai bine vândut avion din lume.

În pofida înrăutăţirii ţintei de livrări, directorul general Guillaume Faury a reafirmat obiectivele financiare ale Airbus din acest an, profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) urmând să se situeze la aproximativ şapte miliarde de euro.

Airbus a livrat 766 de aeronave comerciale în 2024 către 86 de clienţi din întreaga lume, menţinându-şi pentru al şaselea an poziţia de lider în industria de fabricare a avioanelor, în condiţiile în care rivalul Boeing se redresează lent dintr-o criză internă prelungită.