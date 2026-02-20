VIDEO Tensiunile dintre doi grei ai Silicon Valley au ieșit la suprafață pe scena unui summit tech de anvergură

Premierul indian Narendra Modi, pe scena AI Impact Summit alături de Sundar Pichai (în dreapta sa, stânga imaginii), Sam Altman, Dario Amodei (în stânga sa), și alți directori din domeniul tehnologiei, FOTO: Ludovic Marin / AFP / Profimedia Images

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, au fost protagoniștii unui moment stânjenitor joi, când au evitat să se țină de mână în timpul unei fotografii de grup cu lideri politici și din tehnologie, relatează televiziunea financiară CNBC.

Cei doi se aflau pe scenă la un summit de anvergură organizat de India pe tema inteligenței artificiale (AI), alături de prim-ministrul indian Narendra Modi și de Sundar Pichai, CEO-ul Google, printre alții. Atât Altman, cât și Amodei, susținuseră discursuri importante în cadrul summitului.

Modi a ridicat mâinile lui Altman și Pichai în fața unei mulțimi care aplauda, iar ceilalți au urmat exemplul. Cu toate acestea, Altman și Amodei, care se aflau unul lângă celălalt, și-au ridicat pumnii în loc să se țină de mână unul cu celălalt.

OpenAI CEO Sam Altman and Anthropic CEO Dario Amodei visibly declined to hold hands during a group photo at the India AI Impact Summit, even as other leaders on stage linked arms for the ceremonial shot pic.twitter.com/J1eGShSkiK — Reuters (@Reuters) February 19, 2026

Momentul a avut loc în contextul intensificării competiției dintre OpenAI, creatorul ChatGPT, și Anthropic, dezvoltatorul Claude, ambele companii încercând ca modelele lor să devină alegerea implicită pentru consumatorii din întreaga lume.

„Împunsături” între companiile conduse de Altman și Amodei

Reprezentanții celor două companii au avut recent mai multe schimburi acide de replici în legătură cu posibila utilizare a reclamelor în instrumentele de inteligență artificială precum ChatGPT. OpenAI le susține, Anthropic e împotrivă.

Luna trecută, Anthropic a plătit o reclamă în timpul Super Bowl, cel mai mare eveniment sportiv ce are loc anual în SUA, care ironizau planul OpenAI de a începe testarea reclamelor pentru utilizatorii care folosesc ChatGPT gratuit, dar și pentru abonații ChatGPT Go din SUA.

Altman a acuzat că reclama este „în mod clar lipsită de onestitate”, spunând: „Presupun că este în stilul dublului limbaj marca Anthropic să folosească o reclamă înșelătoare pentru a critica reclame teoretic înșelătoare care nu există, dar nu m-aș fi așteptat ca asta să se întâmple într-o reclamă de la Super Bowl”.

Paul Smith, directorul responsabil de relațiile cu clienții la Anthropic, a declarat ulterior pentru CNBC că firma se concentrează pe dezvoltarea afacerii sale, nu pe generarea de „titluri spectaculoase” – o aluzie voalată la OpenAI.

OpenAI și Anthropic au ajuns printre cei mai importanți jucători din Silicon Valley

Anthropic a fost fondată în 2021 de un grup de foști angajați și cercetători OpenAI, inclusiv Amodei, care au părăsit compania în urma unor neînțelegeri legate de direcția acesteia. Anthropic s-a promovat ca o alternativă „axată pe siguranță”, dezvăluind anul trecut că modelul său AI fanion poate încerca să recurgă la șantaj pentru a împiedica oprirea sa, atunci când este testat în scenarii extreme.

De asemenea, anul trecut Dario Amodei a tras un semnal de alarmă puternic cu privire la pericolul ca automatizarea adusă de AI să provoace dispariția unui număr semnificativ de locuri de muncă, în special în rândul angajaților „entry level” din birouri.

OpenAI și Anthropic au atras fiecare zeci de miliarde de dolari în capital, concurând pentru utilizatori, clienți enterprise și cotă de piață. Deși OpenAI este mai cunoscută, valoarea Anthropic este la rândul ei una uriașă: 380 de miliarde de dolari, după ultima rundă de strângere de fonduri din partea investitorilor. Cea a OpenAI este în schimb de peste 850 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

În discursul său de joi de la summit, Amodei a discutat despre „riscurile serioase” asociate inteligenței artificiale, inclusiv comportamentul autonom al sistemelor AI, potențiala lor utilizare abuzivă de către indivizi și guverne, precum și posibilitatea unor efecte de înlocuire economică.

Altman, în discursul său, a susținut că înțelegerea siguranței AI în industrie ar trebui să includă „reziliența societală”, adăugând: „Credem că niciun laborator de inteligență artificială nu poate asigura de unul singur un viitor bun”.