RJ Mitte, unul dintre starurile din „Breaking Bad”, a murit la 34 de ani

RJ Mitte, care a jucat rolul lui Walter White Jr. în popularul serial „Breaking Bad”, s-a stins din viață la vârsta de 34 de ani, luni, în Brownsville, Texas, potrivit publicațiilor The Hollywood Reporter, Variety și TMZ.

Cauza decesului nu a fost făcută publică deocamdată, însă un oficial al comitatului a declarat pentru TMZ că a fost vorba despre o sinucidere.

La fel ca personajul său din „Breaking Bad”, Mitte suferea de paralizie cerebrală.

De-a lungul carierei sale de actor, el a militat pentru reprezentarea persoanelor cu dizabilități la Hollywood.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm trecerea tragică în neființă a îndrăgitului actor, filantrop și pasionat militant pentru drepturile persoanelor cu dizabilități RJ Mitte”, a declarat un reprezentant al actorului într-un comunicat.

„Pornind de la propria experiență de a trăi cu paralizie cerebrală, Mitte a adus autenticitate rolului și și-a construit o platformă dedicată conștientizării și incluziunii persoanelor cu dizabilități”, a mai spus reprezentantul său.

Mitte a fost ambasador al United Cerebral Palsy și al Shriners Children’s, conducând totodată propria organizație caritabilă, Mitte Foundation, care a sprijinit diverse inițiative filantropice și a combătut stereotipurile despre persoanele cu dizabilități.

Înainte să moară, Mitte își promova activ noul film, „Talking to Strangers”, și apăruse în podcasturi cu doar câteva zile înainte.

Mitte l-a interpretat și pe Mind Master în serialul cu supereroi de pe Netflix „The Guardians of Justice”. Printre rolurile sale se mai numără și cele din producții ca „The Recall” (2017) și „The Oak Room” (2020).

Avea, de asemenea, câteva proiecte aflate în fazele de preproducție și producție.

Mitte era logodit cu Kennedy Suarez, cu care avea o relație din 2018.