RO-Alert în Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene în apropiere de frontierele României. Avioane de vânătoare ridicate de la sol

O țintă aeriană a fost detectată la circa 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei, informează luni seară Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit MApN, au fost ridicate de la sol două avioane de vânătoare.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a declarat instituția.

În estul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a mai precizat MApN.