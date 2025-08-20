Robert Negoiță a construit din bani publici un drum pentru fratele său dezvoltar imobiliar. Reacția primarului Sectorului 3 când Recorder i-a spus că e ilegal: „Aveți dreptate”

Drumul de aproximativ un kilometru a fost construit la începutul lunii august, în aproximativ opt zile, de către Primăria Sectorului 3, în spatelele Halei Laminor. Principalul obiectiv este să faciliteze accesul în zona unde companiile lui Ionuț Negoiță, fratele edilului, vor construi complexul imobiliar HILS Republica, relatează Recorder

Potrivit legii, autoritățile centrale sau locale nu au voie să finanțeze construcția sau reabilitarea unor drumuri aflate pe proprietăți privată. precum este cazul unde contruiește Ionuț Negoiță. Pentru ca un asemenea drum să fie făcut din bani publici, legea impune ca terenul să treacă în domeniul public.

Mai exact, o primărie poate face un drum nou pe teren privat prin cumpărare, donație, schimb, preluare prin hotărâre judecătorească (uzucapiune) sau expropriere. În cazul despre care a relatat Recorder, proprietarul terenului este Ionuț Negoiță, fratele primarului, prin Future Business Ideas SRL, firmă care ridică aici complexul rezidențial HILS Republica.

Într-o filmare publicată pe Facebook în care anunță construirea noului drum, Negoiță afirmă că noua arteră i-a fost solicitată de locuitorii din zonă, exasperați de traficul intens. El le-a mulțumit proprietarilor care și-au dat acordul pentru a construi un drum public pe o proprietate privată. Singurul proprietar e firma fratelui său.

Negoiță recunoaște că a procedat ilegal, dar respinge un conflict de interese

Recorder relatează că atunci când reporterul i-a spus lui Robert Negoiță că a procedat ilegal, el cât a spus se poate de relaxat: „Aveți dreptate”.

A recunoscut că a construit drumul de pe terenul familiei sale cu resursele primăriei, dar a respins un conflict de interese.

„Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”, a spus Negoiță pentru Recorder.

Întrebat la rândul său de ce nu s-au respectat pașii legali pentru contrucția drumului de pe proprietarea firmei sale, dezvoltarul Ionuț Negoiță a spus că „se ocupă niște oameni de formalități, nu mă ocup eu personal”.

„Mi s-a cerut să se creeze un drum public, ca să se facă legătură între (Șoseaua) Industriilor și câmp”, a motivat dezvoltatorul imobiliar.

Resurse publice folosite în interesul companiilor familiei

Cazul nu este unul fără precedent. În 2021, fostul viceprimar al Sectorului 3 Lucian Judele l-a acuzat public pe Negoiță că a folosit muncitorii și mașinile companiei Algorithm Construcții, subordonată Consiliului Local, pentru a lucra la ansamblul rezidențial HILS Pallady al fratelui său.

De asemenea, Libertatea a dezvăluit tot în 2021 că o companie a Primăriei Sectorului 3 achită unei firme deținute, prin alte firme, de Ilie și Lidia Negoiță, părinții edilului Robert Negoiță, 250.000 de euro. Banii reprezintă chiria pe 10 ani pentru un drum privat care să permită accesul la stația publică de sortare de deșeuri de la Cățelu, amenajată de Primăria Sectorului 3. La finalul contractului drumul va rămâne în proprietatea companiei controlate de familia Negoiță.

