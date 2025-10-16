Robert Negoiță, despre reducerile din administrație: „Se întâlnesc soții acasă. Unul muncește de crapă pe un salariu mic și îi plătește salariul mare celui care stă”

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță (PSD), a afirmat, la Digi24, că se pot face reduceri de personal substanțiale în administrația locală, însă reducerile ar trebui făcute de la caz la caz, astfel încât să nu pară că „facem operații pe creier cu drujba”. Pe de altă parte, Negoiță a spus că este obligatorie și o reducere de personal în administrația centrală care este „mult prea grasă”.

Robert Negoiță s-a declarat un partizan al unor reduceri substanțiale de personal din primării, el dând exemplul sectorului 3, unde primăria are dreptul la 855 de angajați, însă în aparatul său lucrează doar 240 de persoane.

Totuși, primarul spune că nu ar trebui fixat un procentaj minim, pentru toate primăriile, în ce privește disponibilizările. „Dacă vine cineva și dă cu barda și spunem reducem cu jumătate, vom avea servicii mai proaste cu costuri mai mari”, a spus Negoiță referindu-se la faptul că multe primării vor fi nevoite să externalizeze anumite servicii pe care le asigură acum, ceea ce presupun costuri suplimentare și posibilitatea ca aceste servicii să nu fie de calitatea dorită.

„Să nu facem operații pe creier cu drujba”

Negoiță a admis că unii primari lucrează cu prea mulți oameni întrucât fie nu au digitalizat administrația suficient, fie nu au evaluat corect necesarul de oameni. Chiar dacă o municipalitate este mai avansată din punctul de vedere al digitalizării, relaționarea cu alte instituții are în continuare de suferit, dacă acestea lucrează „ca în Evul Mediu”.

„În general, nu doar că plătim niște salarii mari, nu doar că distorsionăm piața. Se întâlnesc acasă soți. Unul muncește de crapă pe un salariu mic și care îi plătește salariul mare celui care stă”, a spus primarul de la Sectorul 3 adăugând că cele mai multe probleme pentru cetățeanul de rând sunt provocate de funcționarii care „nu sunt suficient de bine încărcați”.

Invitat să comenteze disputele din coaliție dintre premierul Ilie Bolojan și PSD privind reducerile de cheltuieli din administrație, prevăzute în OUG 52, Robert Negoiță a spus: „Dreptate au și unii și alții. 100% trebuie reduse, are dreptate domnul Bolojan. Dar și colegii au dreptate când spun că nu-i ok să tai cu barda (…) Soluția este o analiză de la caz la caz. O chestiune care să arate cât de cât a normă care să poată fi aplicată și să semene că nu facem operații pe creier cu drujba.”

De asemenea, Negoiță a spus că, odată cu reducerile din administrația locală, este obligatorie și o reducere de personal în administrația centrală. El a menționat că unii dintre angajații de la sectorul pe care-l gospodărește au plecat în administrația centrală

„Știm o grămadă care au plecat la ministere unde stau degeaba tot anul. Mai vedem și noi nivelul de competență de acolo, nici vorbă de competență. Când vii și spui că aparatul administrației locale e gras, asta e realitatea, dar administrația centrală e mult prea grasă”, a apreciat Robertă Negoiță spunând că cel puțin 30% din numărul de angajați din administrația centrală pot fi disponibilizați.

El a explicat și modul în care s-a ajuns la supradimensionarea administrației publice: „În timp au făcut niște legi, cu sindicate, cu parlamentari ca să nu poată da oameni afară. PNL nu a putut da afară oameni de la PSD, dar i-au băgat și pe ai lor. După aia, când s-a întors PSD au făcut la fel.”