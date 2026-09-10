Robert Negoiță nu crede că AUR ar accepta să intre la guvernare fără să dea premierul: „Să vă zic că apreciez jocul lor?”

Robert Negoiță, liderul PSD Sector 3, consideră că AUR ar face o „greșeală” dacă ar accepta să intre la guvernare acum și nu ar avea poziția de premier.

„Nu cred că AUR va să accepte să intre la guvernare fără premier, nu cred”, a declarat primarul social-democrat al Sectorului 3, joi seară, la Digi24.

Cei de la AUR, este de părere Robert Negoiță, încearcă „să câștige legitimitate” și „să arate că nu se poate” fără ei, cum s-a întâmplat atunci când Parlamentul a respins propunerea de guvern Veștea, deoarece premierul desemnat nu a reușit să obțină susținerea partidului condus de George Simion.

„Să vă zic că apreciez jocul AUR? Da. Pentru că eu cred, așa se vede de la mine, că dânșii vor să câștige legitimitate. Atâta s-a încercat anatemizarea dumnealor, încât dânșii încearcă să arate că nu se poate fără (…). Vin unii lideri care își dau cu părerea ca să se legitimeze (…). Îi văd suficient de bine orientați în spațiu”, a adăugat Robert Negoiță.

„Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină voturi”

Social-democratul spune că, în opinia lui, liderul partidului din care face parte și el, PSD, „are șansele cele mai mari să obțină voturi” dintre numele vehiculate pentru funcția de prim-ministru.

„Cred că, dintre toate variantele pe care le-am văzut vehiculate, Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină voturi. Părerea mea e că va lua cele mai multe voturi în Parlament. Nu știu în ce măsură reușește să și treacă, dar voturi va lua cele mai multe dintre cei care au fost vehiculați până acum (…). Cred că va fi acel număr care a fost la Veștea plus ce s-a mai reușit să se negocieze între timp”, a adăugat Robert Negoiță.

La votul din 22 iunie, Adrian Veștea și cabinetul propus de acesta au primit 189 de voturi în Parlament – și aveau nevoie de 233 pentru a fi învestiți.

Președintele Nicușor Dan le-a dat partidelor din fosta coaliție termen până vineri pentru a spune dacă participă la o majoritate pentru învestirea unui Guvern condus de Luca Niculescu, au declarat pentru HotNews surse din partide, familiarizate cu discuțiile. Într-o intervenție joi seară la B1 TV, liderul PNL a negat că ar fi discutat cu șeful statului vreun nume de premier.