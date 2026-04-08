Rolul jucat de serviciul secret al Turciei în armistițiul SUA–Iran. Detalii din culisele negocierilor

Serviciul de informații al Turciei a jucat un rol-cheie în eforturile diplomatice care au dus la încheierea armistițiului de două săptămâni între Statele Unite și Iran, au relatat miercuri presa turcă, citând surse din domeniul securității, potrivit Reuters.

Washingtonul a acceptat marți târziu încetarea focului, negociată cu medierea Pakistanului, într-un conflict care s-a extins în Orientul Mijlociu și a afectat aprovizionarea globală cu energie.

Postul public de televiziune TRT a relatat că Organizația Națională de Informații a Turciei (MIT) s-a numărat printre puținii actori care au reușit să mențină contact direct atât cu statele occidentale, cât și cu Iranul vecin, inclusiv cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Potrivit aceleiași surse, MIT a lucrat pentru menținerea canalelor de comunicare deschise, prevenirea neînțelegerilor și transmiterea de mesaje menite să reducă tensiunile. De asemenea, a propus soluții pentru a evita o escaladare suplimentară și a coordonat acțiuni cu mai multe servicii de informații.

MIT nu a putut fi contactată imediat pentru un punct de vedere privind aceste informații.

Deși Pakistanul a condus eforturile de mediere, Teheranul a afirmat că Turcia a avut un rol în proces, după ce încercase inițial să găzduiască discuții directe între SUA și Iran înainte de izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

Un diplomat cu sediul în Turcia a declarat separat că Ankara a avut un rol de sprijin în ultimele săptămâni de negocieri.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a salutat miercuri armistițiul, a cerut aplicarea integrală a acestuia și a avertizat împotriva oricăror provocări sau acte de sabotaj.