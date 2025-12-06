Român arestat în Marea Britanie după ce a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism și a ucis o copilă și pe tatăl ei

Un bărbat de 38 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, după ce a ucis, în 2021, un tânăr de 21 de ani şi pe fiica sa, de 1 an şi 4 luni, a fost localizat şi arestat în Marea Britanie, anunță sâmbătă Poliția Română.

Românul a fost prins în urma „schimbului operativ de informații dintre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița și Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Marea Britanie”, a transmis Poliția Română

Acesta era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Tribunalul Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de detenție, pentru violență în familie în forma omorului calificat.

Condamnarea are la bază un accident din anul 2021, când bărbatul a intrat intenționat cu autoturismul într-o altă mașină.

Tragedia a avut loc când bărbatul venise din străinătate să petreacă Paștele în țară. După consum intens de alcool, bărbatul s-a certat cu rudele, iar apoi s-a urcat la volan şi a ameninţat că intră în prima maşină pe care o vede, potrivit Știri pe Surse.

A urcat la volanul unui Renault Espace, şi a pornit pe DJ 201, în localitatea Borăneşti. Conform anchetatorilor, a condus haotic, cu 126 km/h, deşi limita legală era de 90 km/h. La scurt timp, a pătruns pe contrasens, menţinând direcţia fără să frâneze, deşi din faţă venea regulamentar un Ford Focus în care se afla o familie tânără: un cuplu şi fiica lor de doar un an şi patru luni.

Curtea de Apel București a pronunțat, pe 9 octombrie 2025, hotărârea definitivă în acest dosar, dar bărbatul fugise din țară.

„Polițiștii din Ialomița au fost informați de către atașatul de afaceri interne din Londra despre depistarea persoanei urmărite. Identificarea a fost posibilă după mai multe informări transmise pe canalul de cooperare internațională INTERPOL, în care au fost oferite date actualizate despre locația acestuia”, a precizat Poliția Română.

Bărbatul urmează a fi extrădat în România pentru executarea pedepsei.