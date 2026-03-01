Români blocați în Orientul Mijlociu. Peste 300 vor fi aduși din Israel. În rest, „zborurile de repatriere sunt în această etapă imposibile”, anunță MAE / Unde e situația cea mai presantă

Ministerul Afacerilor Externe anunță duminică seară că a primit numeroase solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români care au rămas blocați în țări din Orientul Mijlociu odată cu izbucnirea conflictului militar din regiune, cele mai multe dintre acestea, de ordinul sutelor, fiind din Emiratele Arabe. Deocamdată, s-a putut organiza repatrierea a peste 300 de români aflați în Israel, evacuați prin Egipt.

Într-un briefing de presă, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a informat că totalul solicitărilor venite din partea românilor blocați în regiune se ridică la 1.066, număr care nu cuprinde însă și apelurile de la românii din Emiratele Arabe Unite, unde numărul solicitărilor este de ordinul sutelor, „o cifră care se schimbă constant”.

Pentru a gestiona situația, reprezentantul Ministerului de Externe a anunțat că a fost dublat numărul de persoane care lucrează în centrala de urgență a MAE. El a menționat că numai în centrala MAE au fost primite deja 450 de apeluri de asistență consulară.

Turiștii blocați în Emirate, ședere fără plată

Numărul cel mai mare de solicitări vizează românii blocați în Emiratele Arabe Unite, în orașele Dubai sau Abu Dhabi.

„Suntem în dialog cu autoritățile de acolo și s-au primit garanții pentru cei cazați în Emirate că șederea lor acolo poate fi continuată fără plată atât timp cât va fi necesar”, a precizat Andrei Ţărnea.

„Pentru ce blocați pe aeroporturi, liniile aeriene se vor ocupa de asistența privind hrana și cazarea acestor cetățeni”, a adăugat el.

Recomandările MAE

„Nu există informații privind cetățeni români răniți sau decedați”, a subliniat purtătorul de cuvânt Andrei Ţărnea.

Dar, printre românii surprinși de războiul din Orientul Mijlociu se numără numeroși copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale, aceștia fiind „prioritatea colegilor noștri” din reprezentanţele diplomatice ale României din statele din regiune.

„Lucrăm la acest moment la opțiunile de repatriere”, a spus Andrei Ţărnea, dar deocamdată, având în vedere amploarea conflictului, care blochează numeroase mijloace de transport, nu numai traficul aerian, „zborurile de repatriere sunt în această etapă imposibile”.

Recomandarea insistentă a MAE pentru cetățenii români rămași blocați în aceste țări este de a se înregistra, de a-și da coordonatele, la consulatele României din regiune.

Totodată, să respecte instrucțiunile în materie de securitate pe care le primesc de la autoritățile din statele respective.

Peste 300 de români repatriați din Israel

Andrei Ţărnea a anunțat că peste 300 de români aflați în Israel urmează să fie evacuați în următoarele ore, după ce au trecut din Israel în Egipt pe cale terestră. Astfel, ei vor fi aduși în țară cu un zbor de evacuare pe ruta Cairo (Egipt) – București.

Traficul aerian spre și dinspre Egipt nu este afectat de conflictul militar din Orientul Mijlociu.

Curse speciale TAROM

Compania aeriană TAROM anunţă duminică searăcă, în contextul situaţiei tensionate din Orientul Mijlociu, este pregătită pentru organizarea unor curse speciale care să vină în întâmpinarea cetăţenilor români aflaţi în perimetrul zonei de conflict.

Astfel, potrivit TAROM, odată cu obţinerea aprobărilor din partea autorităţii egiptene pentru operarea de zboruri speciale Cairo-Bucureşti, peste 360 de români vor putea ajunge pe aeroportul Otopeni luni dimineaţă.

TAROM menţionează că personalul său menţine legătura şi cu reprezentanţii grupurilor de cetăţeni români aflaţi în zonă, inclusiv cu grupul de pelerini surprins în Bethlehem la debutul conflictului, care se deplasează astăzi pe cale rutieră către Cairo pentru a se îmbarca pe zborul spre Bucureşti.