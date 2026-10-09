România a încasat o tranșă restantă din PNRR. Ministrul Nazare anunță cum vor fi folosiți banii

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, vineri, că România a încasat peste 300 de milioane de euro, restanţă din Cererea de plată 3 din PNRR. Banii reprezintă în proporție covârșitoare granturi nerambursabile.

„România a încasat astăzi peste 301 milioane de euro din PNRR, fonduri aferente cererii de plată nr. 3, care fuseseră suspendate de Comisia Europeană. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile, iar aproximativ 2,6 milioane de euro reprezintă împrumuturi. Sunt fonduri recuperate în urma eforturilor instituţionale şi a dialogului cu Comisia Europeană pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, citat de News.ro.

13,2 miliarde de euro încasați din PNRR

Potrivit acestuia, aceste încasări au o importanţă directă pentru finanţarea deficitului bugetar şi pentru administrarea lichidităţilor Trezoreriei Statului.

„Fiecare euro atras din fonduri europene, în special din componenta nerambursabilă, contribuie la diminuarea presiunii asupra finanţării bugetului şi la o gestionare mai eficientă a resurselor publice. Prin această plată, România ajunge la aproximativ 13,27 miliarde de euro încasate prin PNRR”, a precizat Nazare.

El a avertizat că PNRR este important nu doar din perspectiva banilor încasați, ci și pentru efectele pe care reformele din Plan le au.

„Nu este suficient ca o reformă să fie îndeplinită formal pentru a încasa o sumă din PNRR. Trebuie să vedem în ce măsură reformele adoptate sunt efectiv aplicate, dacă produc schimbările pentru care au fost asumate şi ce impact au asupra eficienţei administraţiei, productivităţii economiei şi sustenabilităţii finanţelor publice. Reformele care influenţează direct cheltuielile permanente ale statului, funcţionarea administraţiei şi competitivitatea economiei trebuie analizate cu o atenţie deosebită”, a declarat Alexandru Nazare.

Acesta crede că această evaluare este esenţială pentru pregătirea bugetului anului 2027 în ceea ce priveşte necesarul de finanţare, prioritizarea investiţiilor şi obligaţiile care vor trebui acoperite din bugetul naţional.

El consideră că România trebuie să continue consolidarea fiscală, dar şi să păstreze capacitatea de a finanţa investiţiile care susţin dezvoltarea economică.

„Acest lucru înseamnă prioritizarea proiectelor, evaluarea rezultatelor şi implementarea unor reforme care să contribuie inclusiv la reducerea presiunilor structurale asupra bugetului. Succesul PNRR nu trebuie măsurat exclusiv în miliarde de euro încasate, ci în reforme structurale care produc schimbări reale în viaţa oamenilor şi în investiţii care cresc potenţialul economic al României”, a mai scris Nazare.