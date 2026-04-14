România a primit derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil, anunță Ministrul Energiei: „21% din producția țării va fi asigurată”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunțat marți că România a primit derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil, potrivit News.ro.

„Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarant, marţi seară, la ANtena 3, ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinare va putea să funcţioneze din nou şi să producă motorină, benzină, cherosen pentru România.

„E un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România”, a mai declarat ministrul.

Sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft au intrat în vigoare pe 21 noiembrie 2025 pentru a presa Moscova să accepte un acord de pace cu Ucraina.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.