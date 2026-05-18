Care va fi noua armă de asalt a Armatei. Va fi produsă în România de o companie americană

Compania americană Sig Sauer va produce la Cugir noua armă de asalt pentru Forțele Armate, dar și armament individual – pistoale, mitraliere și puști cu lunetă – pentru toate structurile de forță din Ministerul de Interne. Proiectul face parte din programul de fonduri militare SAFE și va implica și producția integrală a muniției la uzina de la Sadu.

Ministerul Afacerilor Interne a obținut săptămâna trecută aprobarea Parlamentului pentru programele sale ce vor fi finanțate prin mecanismul de împrumuturi militare SAFE, iar cel mai mare contract de peste 800 de milioane de euro va fi pentru producția muniției și a armamentului individual pentru toate structurile de forță din țară, inclusiv pentru trupele Armatei.

MAI nu a prezentat nimic public, însă publicațiile de nișă au scris că firma care va primi contractul este compania americană Sig Sauer, reprezentată local prin SSI Legion SRL, filială cu sediul la Cugir.

Viitoarea armă de asalt a militarilor români care va înlocui bătrânele puști-mitralieră inspirate din sovieticul AK-47 va fi arma Sig Sauer 516 G3, potrivit Monitorului Apărării și Securității.

Arma are calibrul de 5,56 mm standard NATO, o greutate de 3,5 kg și un încărcător de 30 de cartuşe.

Sig516 G3 are o lungime totală de 927 mm și o ţeavă din oţel forjat la rece și dispune de componente ranforsate cu oţel pentru zonele cu uzură ridicată (calea camei şi rampa de alimentare), scrie publicația amintită.

Arma este standard cu comenzi complet ambidextre, inclusiv prinderea şurubului, prinderea încărcătorului, siguranţa şi mânerul de încărcare.

Armele din cadrul contractului gestionat de MAI vizează o cantitată totală estimată de 378.589 arme și 209.255.848 cartușe de diferite calibre. Armele, în toate configurațiile stabilite, vor fi produse la Cugir, în timp ce muniția va fi produsă la Uzina Mecanică Sadu. Valoarea contractului ajunge la 816 milioane de euro.

Armele militare, gestionate de MAI

Inițial, pe programul SAFE prezentat în iarnă, MApN gestiona un program de achiziție de 440 milioane de euro pentru „arme și muniție individuală de infanterie la standard NATO”, un program care viza circa 240.000 de armament individual.

Ulterior, la finalul lunii aprilie, MApN a prezentat noua listă de achiziții militare și a anunțat că achiziția armelor de infanterie a fost mutată la MAI care gestionează, la rândul său, o achiziție de armament individual pentru toate structurile de forță de țară, de la poliție și jandarmerie, la forțe speciale, SPP sau SRI.

Pentru a consolida cantitățile și a putea mai ușor asigura producția în țară, cancelaria Guvernului a decis ca MAI să se ocupe de achiziția armelor de asalt și a armamentului individual – contractul total ajungând la peste 816 milioane de euro.

Proiectul are în vedere achiziția de armament de calibru mic și muniția aferentă standarde NATO, iar cantitatea totală estimată e de 378.589 arme și muniții: