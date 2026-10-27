România acuză Rusia de război hibrid, după sabotajul de pe platforma industrială Carfil. Emisarul lui Putin a fost convocat la MAE și a primit un mesaj „ferm”

Oficialii români i-au spus emisarului diplomatic al Moscovei că „incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene”

Ministerului Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat marți pe ambasadorul Rusiei la București, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov.

Potrivit unui comunicat, oficialii MAE „au transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor”.

MAE „a subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor”.

De asemenea, potrivit comunicatului, MAE „a evidențiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene”.

„Totodată, partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, subliniind că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea navigației”, a mai spus comunicatul.

Rețea de sabotaj

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, că a depistat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil din 14 septembrie 2026. Potrivit DIICOT, în incident au fost implicați doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean.

Instituția, care a precizat că a fost sprijinită de parteneri interni și externi, a spus că „investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene”, în incendiul „din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”.

Persoanele în cauză sunt vizate în prezent de proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

„Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”, a declarat SRI.

SRI a precizat că acest caz „se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa” și că în acest an au fost depistate și alte tentative împotriva unor obiective din țara noastră.

„Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene. Aceste acțiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională”, a explicat instituția.

Nicușor Dan: „O încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”

Într-o reacție pe contul său de X, Nicușor Dan a afirmat că „astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”. „Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a adăugat el.

Șeful statului a mai afirmat că „de ani de zile Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene”.

„Încercările de a influența procesele electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj fac toate parte din războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a escaladat la un alt nivel de provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a avertizat: „Să fie clar: toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, menită să semene diviziuni în societățile noastre și să descurajeze angajamentul statelor europene față de propria lor securitate și apărare colectivă”.

El a mai afirmat că „nu trebuie să ne amăgim cu privire la natura acestei amenințări”. „Războiul hibrid se duce de ani de zile, sub diferite forme, cu același scop: slăbirea statelor europene din interior și subminarea solidarității dintre ele”, a adăugat Nicușor Dan.