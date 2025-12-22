România ajunge din urmă Polonia. „Patria lui Dracula, care, ca noi, a început să se dezvolte după căderea comunismului, își dorește acum mult mai mult – dar va avea oare puterea și ambiția de a atinge acest „mai mult”?”
Analistul economic Jarosław Kamiński pictează un tablou al României în comparație cu Polonia, țară pe care a depășit-o la un moment dat în funcție de PIB per capita raportat la paritatea puterii de cumpărare, dar care rămâne încă în față la capitole precum sănătatea, inovația și eliminarea corupției și a birocrației.
Citiți mai mult pe Profit.ro.
