Actualitate

România are olimpici AI: opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China

România are olimpici AI: opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China
România a obținut opt medalii la a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială (IOAI 2025), organizată la Beijing, China în perioada 2-9 august 2025. FOTO Ministerul Educației

România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing, între 2 și 9 august 2025. Cei opt elevi români participanți au făcut parte din două echipe și s-au clasat printre cei mai buni din competiția la care au luat parte 310 elevi din 63 de țări, anunță Ministerul Educației, într-o postare pe Facebook.

Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială se află la a doua ediție și se desfășoară la Beijing, China, în perioada 2-9 august 2025.

Nu este însă prima victorie pentru România în acest domeniu. În 2024, elevii români s-au remarcat cu distincții la competițiile internaționale din Bulgaria și Arabia Saudită.

Rezultatele obținute de cele două echipe ale României

Echipa 1:

  • Mihai-Adrian Mocanu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – medalie de argint
  • Roland Petrean, Colegiul Național „Silvania” Zalău – medalie de argint
  • Mircea Maxim Rebengiuc, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – medalie de bronz
  • Ștefan-Alexandru Asandei, Colegiul Național Iași – medalie de bronz

Echipa 2:

  • Tudor-Ștefan Mușat, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București – medalie de aur
  • Ștefan-Alexandru Dumitrașcu, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara – medalie de argint
  • Tudor Morariu, Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca – medalie de argint
  • Simon Slănină, Colegiul Național „I.L. Caragiale” București – medalie de bronz

Elevii români au fost însoțiți de către Nan Mihai, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Miron Alexandru-Bogdan, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, și Popa Daniel, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, Orăștie, Hunedoara, potrivit ministerului Educației.

Țara noastră este reprezentată și la nivelul comitetului de organizare a Olimpiadei Internaționale prin Prof. Univ. Habil. Dr. Radu Ionescu și Asist. Univ. Dr. Miruna Zăvelcă, de la Universitatea din București.

Rezultatele din anii trecuți

La ediția inaugurală din 2024, România a participat la două competiții internaționale dedicate inteligenței artificiale. În august, la olimpiada organizată în Bulgaria, elevii români au câștigat o medalie de argint și două de bronz. O lună mai târziu, în Arabia Saudită, au obținut trei medalii – aur, argint și bronz – și locul trei pe națiuni.

