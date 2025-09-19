Rusia încearcă „să escaladeze conflictul”, spune ministrul român de externe, după incidentul cu avioane rusești din Estonia

România condamnă încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de vânătoare rusești și își exprimă solidaritatea cu Tallinn, printr-un mesaj transmis vineri ministra de externe Oana Țoiu, pe rețeaua de socializare X.

„România condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare ruseşti. Această acţiune este iresponsabilă. Este ceea ce se întâmplă atunci când un agresor simte costul războiului său şi încearcă să escaladeze conflictul pentru a evita acest cost prin orice mijloace posibile”, spune ministrul de Externe într-o un mesaj pe platforma X.

Țoiu a adăugat că situația confirmă nevoia de a adopta și aplica rapid cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

Spațiul aerian eston a fost încălcat, vineri, de trei avioane militare ruse. Incidentul a avut loc vineri dimineață, când trei avioane de vânătoare ruse MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, în apropiere de Insula Vaindloo, scrie televiziunea națională. Aeronavele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor au fost oprite. Avioanele au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute.

Incidente și în România, și Polonia

În această lună, dronele Rusiei au încălcat și spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atâte forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO.

Una din dronele detectate de armata poloneză a intrat 250 de kilometri în interiorul țării înainte de a se prăbuși pe un câmp lângă Mniszków , în voievodatul Łódzkie. O altă dronă a fost găsită în Czosnówka , la aproximativ 50 km de granița cu Belarusul, procurorii locali confirmând că au găsit „un obiect purtând inscripții chirilice”.