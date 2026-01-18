Invitația lui Trump în „Consiliul de Pace” vine pentru România și cu o notă de plată. Cu ce sumă trebuie să contribuie dacă acceptă și vrea să rămână acolo

Administrația Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, scrie Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.

Mai mulți lideri din toată lumea, inclusiv președintele Nicușor Dan, au primit sâmbătă o scrisoare prin care erau invitați să se alăture acestei inițiativei americane ce are numele de „Consiliul pentru Pace” care ar avea inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, dar care ar urma să fie extinsă pentru a aborda conflictele din alte părți.

Conform proiectului de statut, Trump ar urma să fie primul președinte al acestuia și să decidă cine va fi invitat să devină membru. Deciziile ar fi luate cu majoritate de voturi, fiecare stat membru prezent având un vot, dar toate ar fi supuse aprobării președintelui.

Un miliard de dolari pentru a fi membru permanent

„Fiecare stat membru va avea un mandat de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, cu posibilitatea de reînnoire de către președinte. Mandatul de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste 1.000.000.000 de dolari în fonduri lichide la Consiliul Păcii în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei”, se arată în proiect, potrivit Bloomberg.

Oponenții proiectului american spun că Trump încearcă să construiască o alternativă sau un rival la Organizația Națiunilor Unite, pe care o critică de mult timp.

„Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat pentru Reuters un diplomat care a văzut scrisoarea, adăugând că aceasta descrie Consiliul drept „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

Consiliul este descris în carta sa ca „o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă și legală și să asigure o pace durabilă în zonele afectate sau amenințate de conflicte”. Acesta ar deveni oficial odată ce trei state membre vor fi de acord cu carta.

Trump ar fi, de asemenea, responsabil pentru aprobarea sigiliului oficial al grupului, se precizează în document.

Foto: Dreamstime