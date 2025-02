Oligarhul ucrainean pro-Kremlin Viktor Medvedciuk, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat într-un interviu în presa rusă de stat că România și alte țări europene doresc să anexeze teritorii ucrainene și sunt îndreptățite să o facă, în timp ce Rusia are motive să recupereze „pământurile istorice rusești”.

Viktor Medvedciuk a afirmat într-un interviu pentru TASS că mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care România , Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, au avut de mult timp intenția de a anexa anumite teritorii ucrainene. Aliatul lui Putin susține că politicieni din aceste țări au exprimat în mod repetat și chiar au îndemnat guvernele lor să realizeze aceste idei, care, în opinia sa, au „justificare istorică și oportunitate”.

„Este bine cunoscut faptul că anumite țări din Uniunea Europeană, cum ar fi Polonia, Ungaria, Slovacia, România și Bulgaria, au nutrit mult timp ideea de a anexa anumite teritorii ucrainene care au fost încorporate artificial în Ucraina modernă. Politicienii din aceste țări au exprimat în mod repetat și chiar au îndemnat guvernele lor să realizeze aceste idei, care au justificare istorică și oportunitate”, a declarat Medvedciuk.

Medvedciuk a mai susținut că, în ultimii ani, sub conducerea regimurilor Poroșenko și Zelenski, drepturile minorităților naționale din statele menționate mai sus au fost încălcate flagrant.

Acesta a acuzat guvernul ucrainean că ignoră Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare și că toate încercările guvernelor acestor state de a-și proteja cetățenii de „politica criminală” a autorităților de la Kiev au eșuat.

În consecință, Medvedciuk consideră că singura soluție este ca aceste țări să ia sub protecție populația și teritoriile în care trăiesc reprezentanți ai minorităților naționale. El susține că această cale este „mai relevantă ca niciodată” și este dictată de „justiția istorică” și de interesele cetățenilor obișnuiți, care au căzut sub „regimul nazist” al lui Zelenski și trebuie protejați, preluând narativul liderului de la Kremlin.

„Prin urmare, singura cale corectă de ieșire din această situație este punerea în aplicare a ideilor politicienilor din aceste țări de a lua sub protecție populația și teritoriile în care trăiesc reprezentanți ai minorităților naționale”, a mai spus Medvedciuk.

În plus, Medvedciuk a menționat că Rusia are toate motivele să preia „pământurile istorice rusești” care i-au aparținut timp de secole, pentru a lua oamenii de sub protecția „nazismului și a militarismului”, pentru a salva poporul ucrainean și a-i asigura viitorul.

Diana Șoșoacă, Claudiu Tîrziu și Călin Georgescu vor teritorii ucrainene

Unul dintre politicienii români care a afirmat o poziție revizionistă este președintele SOS România, care a și depus un proiect de lege prin care cere ca România să anexeze mai multe teritorii ale Ucrainei.



Atunci Ucraina a anunțat că a inițiat impunerea de sancțiuni împotriva politicienei, care era atunci senator, ca „persoană care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”.

Și europarlamentul Claudiu Tîrziu, într-un discurs susținut la Iași, de Ziua Unirii, în 2024, a spus că România „trebuie reîntregită” cu Basarabia, dar și cu teritorii aflate acum în Ucraina.

Recent, într-un interviu pentru jurnalistul Ion Cristoiu, candidatul la președinție Călin Georgescu a declarat că România ar trebui să participe la împărțirea Ucrainei, alături de Rusia și celelalte state vecine.

„Se schimbă lumea, se vor schimba granițele. Dacă se schimbă frontiere unde suntem noi? Avem Bucovina de Nord – interes, avem Bugeac-ul, avem Maramureșul de Nord, din fosta Transcarpatia, mai rămâne și o parte pe la unguri, Lvovul rămâne la polonezi și, desigur, rămâne Malorussia (n.r.- termenul înseamnă „Mica Rusie”, o denumire din secolul 14 a Ucrainei. În prezent, ucrainienii o consideră jignitoare)”, a spus Georgescu.

Ulterior, Călin Georgescu și-a nuanțat controversatele declarații despre o eventuală împărțire a Ucrainei și a susținut că se referea la o „ipoteză absolut teoretică”– chiar dacă atunci afirma că „100%” se va ajunge la dezmembrarea statului vecin pentru că „altfel n-au cum”.

Totodată, el i-a catalogat drept „superficiali și analfabeți funcțional” pe politicienii care l-au criticat pentru aceste remarci.

Kievul, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, condamnă declarațiile „provocatoare” făcute de Călin Georgescu.

Ministerul Afacerilor Externe a ieșit public cu un mesaj în engleză, în care nu l-a menționat explicit pe Călin Georgescu, în care a subliniat părerea României privind statalitatea Ucrainei.

Cine este Viktor Medvedciuk

Fostul politician ucrainean Medvedciuk, considerat mâna dreaptă a președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina, a fost arestat și ulterior a făcut obiectul unui schimb de prizonieri cu Rusia, în 2022.

Omul de afaceri ar fi fost apoi implicat într-o serie de operațiuni de dezinformare și propagandă pro-Kremlin îndreptate atât împotriva Ucrainei, cât și împotriva țărilor occidentale.

În iunie 2024, The Washington Post a relatat, citând documente obținute și oficiali a căror identitate nu a divulgat-o, că o operațiune de propagandă rusă încearcă să îl prezinte pe Medvedciuk publicului internațional drept un potențial înlocuitor al lui Zelenski.

Medvedciuk a fost plasat pe lista de sancțiuni a mai multor țări, precum Ucraina, Regatul Unit, SUA și UE.

Moscova a dorit să îl instaleze pe oligarhul pro-Kremlin în funcția de președinte al Ucrainei, după ce a încercat să îl forțeze pe Volodimir Zelenski să demisioneze, a afirmat recent șeful statului ucrainean, invocând un ultimatum din partea Kremlinului pe care l-ar fi primit în primele zile după declanșarea invaziei din 2022, confom The Kyiv Independent.