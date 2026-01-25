România la Bienala Veneția 2026 – Marea Negră la plural: De la știință la instalație vizual-sonoră sculpturală

Proiectul „Marea Neagră la plural – Compoziţii pentru ochiul sonor/ Black Seas – Scores for the Sonic Eye” al artiștilor Anca Benera și Arnold Estefán, care reprezintă România anul acesta la Bienala de Artă de la Veneția, cuprinde – în Pavilionul României din Giardini – o instalație video-sonoră sculpturală despre suprafața Mării Negre și partea ei nevăzută, și două lucrări la Noua Galerie ICRCU (Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistă din Veneția) care explorează teritorii.

Curatoare sunt Corina Oprea și Diana Marincu.

Corina Oprea spune despre proiect că este „o propunere extrem de puternică și necesară în contextul Bienalei. Se conectează la alte realități oceanografice, dincolo de granițe și situații concrete regionale. În plus, plasarea sunetului în centrul prezentării artistice este o premieră. (…) Pavilionul României se înscrie temei centrale a Bienalei, «In Minor Keys»”.

Diana Marincu a explicat într-o conferință la care a fost prezentat proiectul: „Artiștii se uită și la subiecții, vocile care sunt dincolo de uman și cum noile tendințe din știință aduc oceanizarea în centru. Apa devine un liant prin care putem înțelege existența într-o sferă mult mai largă. Această nevoie de cunoaște a ceea ce se află în straturile Mării Negre e tradus în expoziție. Iar sunetul e unul dintre mediile principale de expresie”.

