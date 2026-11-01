„România, mai mult decât Dracula”. Țara noastră, promovată cu sporturi create de Charlie Ottley pe BBC News

Trei spoturi de promovare turistică a României, realizate în colaborare cu jurnalistul britanic Charlie Ottley, vor fi difuzate pe BBC World News, începând de astăzi, timp de o lună.

Clipurile video, cu o durată de câte 60 de secunde, prezintă oferta turistică a României prin imagini dedicate naturii, aventurii, patrimoniului cultural și identității locale, fiind programate în total 20 de difuzări, a transmis Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Conform sursei citate, promovarea este derulată în cadrul unei campanii făcute de minister.

„Unul dintre ele valorifică legenda lui Dracula, a cărei notorietate internațională reprezintă un element de atractivitate, cu atât mai mult cu cât spotul este difuzat în perioada de Halloween. Important este ca turiștii să descopere că România înseamnă mult mai mult decât această legendă, că are destinații și experiențe turistice care merită explorate în toate anotimpurile și pentru care să își dorească să revină”, a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei.

Potrivit sursei citate, cele trei spoturi au concepte distincte. „Wild Romania” („România sălbatică”) prezintă peisajele, natura și oportunitățile de ecoturism și aventură, „Sounds Like Romania” („Sună ca în România) surprinde țara prin intermediul sunetelor sale naturale, iar „Romania, So Much More Than Dracula!” („România, mai mult decât Dracula”) propune o abordare diferită a mitologiei lui Dracula, aducând în prim-plan atracțiile naturale și culturale ale Transilvaniei.

În urma demersurilor lui Charlie Ottley, ultimul spot a beneficiat de două zile suplimentare de difuzare, pe 30 și 31 octombrie, inclusiv în ziua de Halloween, înaintea debutului oficial al campaniei.

Realizatorul britanic de televiziune s-a mutat definitiv în România și a obţinut, la sfârşitul anului trecut, şi cetăţenia română. El a anunțat în vară că va transforma centrul de vizitare original din Şirnea, unde locuiește, într-un pub englezesc.

În perioada în care spoturile de promovare sunt difuzate pe BBC World News, România participă la Londra la World Travel Market (WTM), unul dintre cele mai influente evenimente internaționale de turism și o platformă globală de întâlnire pentru profesioniștii din industrie, care are loc între 3 și 5 noiembrie.

Participarea României este organizată de MEDAT, în cadrul standului național urmând să fie prezenți 35 de coexpozanți. Delegația țării noastre va fi condusă de ministrul Daniel Zamfir.