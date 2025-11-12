România poate scăpa de Curtea de Justiție a UE: S-a adoptat legea prin care păgubiții unui asigurător RCA în faliment pot primi despăgubiri de peste 500.000 de lei

Plenul Camerei Deputaților, for decizional, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care se elimină pragul de 500.000 de lei, suma maximă de bani pe care o putea plăti Fondul de Garantare a Asiguraților păgubiților RCA ai unui asigurător în faliment. MAE a avertizat recent că în lipsa adoptării acestei modificări, România va fi trimisă în fața Curții de Justiție a UE.

Proiectul de act normativ care modifică Legea nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a fost adoptat de Plenul camerei Deputaților cu 291 de voturi „pentru” și 2 „abțineri” dintr-un număr total de 293 de deputați prezenți.

Liderul AUR, George Simion, a reclamat faptul că PNL și PSD s-au certat la cuțite pentru un post de funcționar public care va fi înființat prin această lege și că multe legi sunt „votate pe repede înainte pentru a nu fi penalizați sau pentru a nu pierde fonduri europene”, deși conțin „articole care se bat cap în cap”.

Avertismentul MAE: Ce amenzi riscă România dacă ajunge în fața CJUE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a atenționat recent Parlamentul că Executivul european intenționează să trimită România în fața Curții de Justiție a UE (CJUE) pentru că, de aproape 2 ani, nu a transpus integral în legislație o Directivă UE privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA).

„Decizia de sesizare a CJUE ar putea fi temporizată dacă autoritățile române competente informează Comisia, în cel mai scurt timp posibil, că au fost înregistrate progrese substanțiale sau, cel puțin, derulate demersuri pentru urgentare, precum și dacă acestea oferă asigurări clare că actele normative care realizează transpunerea integrală a Directivei vor fi adoptate nu mai târziu de noiembrie 2025. În absența unor astfel de informații, există o probabilitate mare ca până la finalul anului să fie adoptată o decizie de sesizare a CJUE”, se arată în scrisoarea MAE.

Nu este prima dată când MAE a atenționat asupra faptului că România riscă plata unor „sancțiuni considerabile” dacă nu modifică urgent legislația RCA.

România se află în procedură de infringement din 25 ianuarie 2024 pentru că nu a transpus în legislație Directiva UE 2021/2118 privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), până la termenul limită de 23 decembrie 2023.

În luna martie din acest an, MAE a avertizat Parlamentul că dacă va sesiza Curtea Europeană de Justiție, Comisia Europeană poate cere ca România să plătească o sumă forfetară de minimum 1,6 milioane de euro și penalități cuprinse între 1.750 de euro și peste 105.000 euro pe zi de întârziere.

România a transpus schimbările cerute de Directiva UE în două proiecte de legi.

Primul modifica Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, care a fost adoptat în data de 22 octombrie de Parlament.



Al doilea modifică Legea nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), act care a fost adoptat astăzi de Parlament. Proiectul de lege merge acum spre promulgare la Președinție și va intra în vigoare după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Prioritate la plata despăgubirilor pentru vătămări și decese acoperite RCA

Principala schimbare adusă de acest proiect de lege este că păgubiții unui asigurător aflat în faliment vor putea cere daune de peste 500.000 de lei, cât este limita în prezent, de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).



Potrivit cerințelor UE, FGA va putea face plăți în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă locului de producere a accidentului şi cea prevăzută în contractul RCA.



Amintim că în prezent, conform legislației RCA, asigurătorul șoferului care a produs accidentul, este obligat să achite despăgubiri în limita a peste 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și deces, în timp ce pentru daune materiale limita este de 1,22 milioane de euro.

Dacă un asigurător RCA intră în faliment, plata daunelor este preluată de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dar în limita a 500.000 de lei pe fiecare contract de asigurare.

Proiectul de lege mai prevede că persoanele grav rănite sau rudele persoanelor decedate în accidente auto acoperite prin RCA-ul unor firme în faliment precum Euroins și City Insurance ar putea avea prioritate la plata cererilor de despăgubire de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

Legislația actuală prevede plata despăgubirilor în ordinea primirii cererilor de către FGA, fără să ia în calcul alte elemente, cum ar fi gravitatea cazului, natura sa socială sau necesitatea unei plăți urgente.

Amendamentul inițiat de Iulius Marian Firczak, deputat Minorități, prevede modificări la art. 15 din lege astfel încât să fie analizate cu prioritate:

a) cererile de plată formulate de descendenții minori precum și cei aflați la studii până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, ai persoanelor decedate în accidente rutiere;

b) cererile de plată ale petenților care în urma producerii evenimentului asigurat şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă prin raportare la gradele de invaliditate prevăzute de lege;

c) cererile de plată formulate de petenți în baza titlurilor executorii în contradictoriu cu asigurătorii în faliment, prin care asigurătorul este obligat la plata unor rente lunare în favoarea acestora;

d) cererile de plată privind acordarea restituirilor de primă.

Cererile de plată menționate mai sus sunt evidențiate pe liste separate care se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia specială se efectuează plăţile creanţelor de asigurări către creditorii de asigurări, se mai arată în amendament.

Amendament PSD: Se schimbă conducerea FGA

Mai multe amendamente PSD care au fost admise de Parlament vizează modificări în conducerea FGA, prin înființarea unui post de director general adjunct pe bază de mandat de 4 ani.

„Modificarea propusă vizează acoperirea unei lacune legislative privind modalitatea de numire în funcție a directorului general adjunct al Fondului de Garantare a Asiguraților, căruia îi revine conducerea și reprezentarea Fondului în cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor de către directorul general. Astfel, pentru respectarea principiului simetriei și directorul general adjunct al Fondului trebuie să îndeplinească aceleași condiții de numire și să parcurgă aceleași etape, precum directorul general, inclusiv sub aspectul modalității de desemnare”, se arată în amendamentul PSD.

În prezent în FGA sunt doi directori generali adjuncți care sunt angajați pe contract de muncă: Mona Lucia Cucu și Cornel Coca Constantinescu.

„În maxim 90 de zile se vor desființa cele 2 posturi de director general adjunct care funcționează pe contract de muncă și se va înființa un nou post de director general adjunct pe contract de mandat pe 4 ani”, a explicat miercuri pentru HotNews.ro Iulius Marian Firczak, deputat Minorități.

Sursa foto: Roman Romaniuk / Dreamstime.com

