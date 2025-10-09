România – Republica Moldova. Cine transmite meciul / Restricții de circulație în zona Arenei Naționale

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Republica Moldova într-un meci amical, joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, potrivit Agerpres.

Arena Naţională va fi, joi, de la ora 21.00, gazda unui moment istoric: primul meci din palmaresul oficial UEFA disputat la Bucureşti între România şi Republica Moldova, scrie News.ro.

Acesta va fi primul meci disputat între cele două reprezentative în România care va conta în palmaresul oficial. Ultima partidă disputată între România şi Moldova s-a jucat în noiembrie 2022, la Chişinău, când tricolorii s-au impus cu 5-0.

Porţile stadionului se vor deschide la ora 18:00, iar fanii sunt aşteptaţi în Arena Fanilor, spaţiul interactiv pregătit de Federaţia Română de Fotbal şi partenerii săi, unde vor avea parte de activităţi, surprize şi momente speciale înainte de fluierul de start.

Înainte de startul partidei, „Deşteaptă-te, române!” va fi cântat de Lidia Buble, iar „Limba noastră”, imnul Republicii Moldova, va fi interpretat de Tania Turtureanu, ca o dovadă a relaţiei bune dintre cele două ţări.

România – Republica Moldova. Cine transmite meciul

Amicalul de joi, de pe Arena Națională, va fi transmisă în direct pe canalul Prima TV.

Resctricții de circulație la Arena Națională

Traficul rutier va fi restricționat joi, dar și duminică în Capitală, în zona Arenei Naționale, având în vedere desfășurarea celor două meciuri de fotbal ce vor fi susținute de echipa națională.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Austria, pe 12 octombrie, ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Potrivit Brigăzii Rutiere, pentru meciul de joi, traficul rutier se va restricționa progresiv, dacă situația o va impune, după cum urmează:

** pe Str. Maior Coravu:

miercuri, începând cu ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în fața intrării în Stadionul Arena Națională, se va restricționa parcarea autovehiculelor;

joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;

** pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului;

** Str. Tony Bulandra: – joi, începând cu ora 16:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto:

în alveola din fața intrării în curtea Stadionului Arena Națională, dinspre Bd. Basarabia;

pe Str. Vatra Luminoasă, tronsonul cuprins între Bd. Pierre de Coubertin și Str. Tony Bulandra, începând de miercuri, ora 16:00, până în data de 9 octombrie, după încheierea meciului.

Ca rute ocolitoare se recomandă:

Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae Grigorescu – Bd. Theodor Pallady;

Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon;

Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Colentina – Șos. Fundeni;

Șos. Morarilor – Str. Lucrețiu Pătrășcanu – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu.

Amicalul România – Austria. Restricții în zona Arenei Naționale

În data de 12 octombrie, începând cu ora 21:45, pe Stadionul Arena Națională, se va disputa partida oficială de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Austriei.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, traficul rutier se va restricționa progresiv, dacă situația o va impune, după cum urmează:

** pe Str. Maior Coravu:

în data de 11.10.2025, începând cu ora 22:00, în perimetrul rondului de pe Str. Maior Coravu, în fața intrării în Stadionul Arena Națională, se va restricționa parcarea autovehiculelor;

în data de 12.10.2025, începând cu ora 17;00, până după încheierea meciului;

pe Bd. Pierre de Coubertin, de la intersecția cu Str. Vatra Luminoasă, până la intrarea în stadion, în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului;

** Str. Tony Bulandra – în data de 12.10.2025, începând cu ora 17:00, până după încheierea meciului.

De asemenea, se va restricționa accesul mijloacelor auto:

în alveola din fața intrării în curtea Stadionului Arena Națională, dinspre Bd. Basarabia, în 11.10.2025, începând cu ora 07:00;

pe Bd. Pierre de Coubertin, tronsonul cuprins între Str. Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv Arena Națională, începând cu data de 12.10.2025, ora 17:00, până după încheierea meciului.

Sursă foto: Dreamstime.com