România și alte țări cer Comisiei să aloce bani pentru crearea unor „huburi de returnare” a migranților în afara UE

Un număr de 19 state din Uniunea Europeană, inclusiv România, au solicitat Comisiei Europene să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranților în afara blocului comunitar, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Solicitarea vine în contextul în care statele UE au convenit să înăsprească politica privind migrația. În 8 decembrie, Consiliul de Miniștri al UE a căzut de acord asupra a două componente din legislație pentru instituirea unor proceduri de azil mai rapide și mai eficiente în cazul migranților care nu ar trebui să beneficieze de protecție în UE.

Tot atunci au deschis calea pentru crearea de „huburi de returnare”, centre în care să fie trimiși migranții ale căror cereri de azil au fost respinse.

Scrisoare adresată Comisiei

Un grup de 19 state au semnat o scrisoare prin care solicită Comisiei să acționeze pentru a pune în practică schimbările convenite. Este vorba despre România, Danemarca, Olanda, Germania, Italia, Suedia, Austria, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta, Bulgaria, Belgia, Cehia, Finlanda, Cipru, Grecia și Croația.

„Concret, statele (semnatare) doresc ca executivul UE să contribuie pe viitor la a garanta că finanțarea centrelor de returnare va putea fi asigurată cu ajutorul fondurilor europene”, a declarat ministrul de interne din Danemarca, țara care deține președinția Consiliului UE, anexând la comunicat și scrisoarea trimisă Comisiei.

Parlamentul European încă nu a dat undă verde în privința măsurilor.

„Munca nu s-a terminat și mă bucur că suntem 19 țări din UE care am semnat o scrisoare în care chemăm sistemul european să își aducă sprijinul diplomatic și financiar pentru ca soluții noi și inovatoare (…) să devină realitate”, a mai declarat ministrul danez Rasmus Stoklund.

Ministerul danez al afacerilor interne a spus că Danemarca încearcă de mulți ani „să convingă alte țări europene de ideile daneze, precum transferul procesării cererilor de azil în afara Europei, dar și alte inițiative ce implică o cooperare cu țări terțe din afara UE”.

„Cercul statelor care susțin astfel de inițiative noi și inovatoare nu a încetat să se extindă”, a adăugat ministerul.

Asociații de protecție a persoanelor expulzate susțin, însă, că unele măsuri încalcă drepturile omului.