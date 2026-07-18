Skip to content
Proiect PULSE

România și Bulgaria au cumpărat aceleași nave, construite de același producător, Rheinmetall. De ce programul Bulgariei apare, inițial, cu 340.000.000 de euro mai ieftin

Victor Cozmei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România dă aproape 840 de milioane de euro către divizia navală a producătorului german de armament Rheinmetall pentru a construi două nave militare de patrulare.

  • Bulgaria a încheiat, în urmă cu șase ani, un contract similar, dar pentru 500 de milioane de euro.
  • HotNews a analizat care sunt diferențele dintre cele două programe.
  • Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului european PULSE de căte Victor Cozmei (HotNews), cu contribuția lui Nikola Lalov și Krassen Nikolov (Mediapool.bg).

România a semnat, prin mecanismul de finanțare militară SAFE, un contract de 836 milioane de euro cu NVL B.V. & Co. KG / Rheinmetall Naval System (fostul constructor naval Lürssen). 

Contractul acoperă construcția a două nave militare de patrulare pentru Marina Română, dar și echiparea lor cu senzori, aparatură și sisteme de armament antinavă, antiaeriene și antisubmarin. 

Modelul navei de patrulare este similar cu cel produs de același grup pentru Bulgaria, arată datele analizate de HotNews. 

Pulse - Europe Beyond The Beat

Proiectul PULSE este o inițiativă europeană de promovare a parteneriatelor jurnalistice transfrontaliere, co-finanțată de Comisia Europeană (DG CONNECT) în cadrul Acțiunilor Multimedia prin acordul de grant LC-02772862. HotNews.ro colaborează în cadrul proiectului cu alte publicații prestigioase din Europa: Delfi (Lituania), Deník Referendum (Cehia), cel mai mare ziar austriac Der Standard (Austria), unele dintre cele mai mari publicații din Grecia – EFSYN, El Confidencial – Spania, cel mai mare ziar polonez Gazeta Wyborcza, cel mai vechi site analitic și informațional bulgar Mediapool, una dintre cele mai mari publicații independente maghiare HVG și ziar italian cu profil economic Il Sole 24 Ore, una dintre cele mai vechi și puternice publicații din Peninsulă.


Trei organizații media transnaționale de renume – OBCT (Italia), N-ost (Germania) și Voxeurop (Franța) vor coordona activitățile proiectului.