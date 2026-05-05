Un colos german anunță că vrea să preia Șantierul Naval Mangalia alături de MSC

Companiile Rheinmetall şi MSC au anunţat marţi, printr-un comunicat comun, că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea Şantierului Naval Mangalia. Cele două companii susțin că un astfel de demers ar deschide „perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”, relatează News.ro.

„Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, realizarea unor investiţii substanţiale în acest amplasament şi transformarea şantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcţii navale militare, cât şi civile”, se arată în comunicatul publicat de cele două companii.

Acestea afirmă că revitalizarea şantierului naval din Mangalia este aşteptată să genereze efecte pozitive semnificative pentru regiune, contribuind la stabilitatea şi dezvoltarea mediului de afaceri local.

Ele argumentează că, pe termen lung, şantierul ar putea angaja câteva mii de persoane, iar dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională pentru calificarea forţei de muncă, precum şi înfiinţarea unui centru de excelenţă şi cercetare ar putea transforma regiunea într-un pol de competenţă şi ar putea încuraja tinerii să rămână în România.

Rheinmetall amintește de cele patru nave pe care le construiește la Mangalia

„Planul actual prevede ca reluarea activităţii şantierului să depăşească construirea a celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie realizate de divizia Naval Systems a Rheinmetall. Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcţii navale. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară programe europene şi globale suplimentare, consolidând astfel poziţia României în industriile de apărare şi construcţii navale”, se precizează în comunicat.

Rheinmetall a primit a doua cea mai mare achiziție militară a României prin programul SAFE, pentru circa 920 de milioane de euro: să construiască patru nave și să salveze și să revitalizeze, în acest proces, șantierul naval Mangalia – 2 Mai. HotNews.ro a scris pe larg despre acest proiect AICI.

În ceea ce priveşte valorificarea activelor existente, cele două companii afirmă în noul comunicat publicat marți că operaţiunile actuale ar urma să fie continuate şi integrate într-un model de afaceri modernizat, în care experienţa existentă să fie valorificată şi extinsă, iar capacităţile şi resursele infrastructurii existente să fie optimizate suplimentar.

Rheinmetall este un grup german de tehnologie şi apărare, cunoscut la nivel mondial pentru producţia de echipamente militare şi sisteme de securitate. Ca furnizor de sisteme multidomeniu, compania joacă un rol important în consolidarea capacităţilor de apărare ale Europei.

Guvernul tocmai a aprobat o ordonanță de urgență care stipulează că statul român poate prelua legal activele funcționale ale companiilor declarate de Executiv ca fiind de interes strategic, aflate în faliment și care pot produce pentru industria de apărare, plătind cel mult prețul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidare al acestora.

Din 8,3 miliarde de euro, România dă 5,7 direct către Rheinmetall

În lista finală de proiecte cu finanțare SAFE, prezentată marți de ministrul Apărării Radu Miruță și aprobată ulterior de către Parlament, nu mai puțin de 5,7 miliarde, din totalul de 8,33 de miliarde supuse aprobării, vor fi contractate cu firma germană Rheinmetall.

Cel mai mare contract, de 2,6 miliarde de euro, merge pentru producția în țară la Automecanica Mediaș a 232 de vehicule de luptă ale infanteriei modelul KF-41 Lynx, iar al doilea mare pachet pentru Rheinmetall îl reprezintă construcția de nave la șantierul naval Mangalia.

Tot de la Rheinmetall vor fi achiziționate 7 sisteme Skynex (476 mil euro) și 24 de baterii (2 sisteme) Skyranger 35 pentru 470 de milioane de euro.

Altă achiziție de 36 de milioane de euro vizează 2 bucăți de tunuri Millenium CIWS, în timp ce 401.760 bucăți de muniție de calibru 35mm vor fi achiziționate cu 450 de milioane de euro.

„Jetonul” care va salva șantierul naval Mangalia

Pe partea navală, mai exact, este vorba de două nave de intervenții pentru scafandri (87 milioane de euro) și două nave de patrulare (836 milioane de euro). Contractele vor fi semnate cu NVL B.V. & Co. KG (Lürssen) / Rheinmetall Naval Systems.

„Cele patru nave de patrulare se vor produce la șantierul Naval de la Mangalia – 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest șantier. Șantierul va fi modernizat și administrat de cei de la Rheinmetall ”, a spus marțea trecută într-o conferință de presă ministrul Miruță.

Întrebat cum diferă cele două nave de patrulare pe care Rheinmetall le va produce la Mangalia pentru 836 de milioane de euro față de cele două nave de patrulare construite de același grup în Bulgaria pentru circa 500 de milioane de euro, Miruță nu a dat detalii exacte, dar a spus că „nu pot fi comparate navele”.

„Avem echipamente electronice mai performante cerute, avem tunuri de bord mai performante, avem radare mai performante, avem rachete sol-aer mai performante, toate astea înseamnă niște bani în plus”, a spus Miruță.

Navele vor avea ca termen de finalizare și predare către MApN anul 2030, iar, potrivit ministrului Miruță, penalizările din contract pentru nerespectarea termenelor vor fi mai mari decât valoarea contractului în sine.

„Dacă nu vor face asta, vor plăti penalități mai mari de pe valoarea contractului. Știrea că nu reușește să-și ducă la îndeplinire un contract la cel mai mare șantier naval din Europa s-ar putea să afecteze compania la bursă de o valoare mai mare decât pierderea pe care o va avea în România. Mă face să cred că Rheinmetall este determinat financiar să finalizeze această solicitare. Mai mult, Rheinmetall a spus că șantierul de acolo este prea mare pentru a produce doar nave militare și a propus să aibe contracte și cu zona militară și cu altă companie pe zona civilă”, a spus Miruță marți la conferința de presă.

Rheinmetall vrea să construiască și o fabrică de pulberi în România

În România, grupul cu sediul la Düsseldorf este prezent din 2024 prin Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaş, precum şi prin proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Prin divizia Naval Systems, înfiinţată în urma recentei achiziţii a şantierelor NVL de la grupul Lürssen, Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori globali de sisteme navale şi este responsabil în special pentru programe majore ale Marinei germane.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim şi servicii logistice din lume, având o reţea extinsă şi expertiză în managementul lanţurilor globale de aprovizionare.