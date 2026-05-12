Detalii despre navele de patrulare cumpărate prin SAFE / Armata spune cu ce diferă față de o ofertă Damen aproape la jumătate de preț

Navă de patrulare OPV 2600. Două astfel de nave au fost deja construite de Damen la Galați / Sursă: Damen

Constructorul de nave Damen, cu șantierul la Galați, a transmis în 2025 o ofertă către Ministerul Apărării în care se angaja să construiască două nave de patrulare pentru circa 400 de milioane de euro. MApN nu a acceptat oferta, iar în programul SAFE a alocat un buget de 836 de milioane de euro care va merge către Rheinmetall să revitalizeze șantierul naval de la Mangalia și să construiască acolo navele de patrulare. Armata explică de ce prețul pentru nave diferă atât de mult.

În toamna anului 2025, Damen Galați trimitea o ofertă către MApN, valabilă până la finalul acelui an, de aproape 457 milioane de euro pentru construcția a două nave de patrulare MOPV 2600 și a două nave vedete pentru intervenții de scafandri, scrie News.ro. Oferta nu a fost preluată de Ministerul Apărării.

În schimb, în 2026 MApN a decis ca lista finală de proiecte cu finanțare prin programul SAFE (Security Action For Europe) să includă cele patru nave, cu un cost estimat de 920 de milioane de euro (836 milioane de euro cele două OPV-uri și 87 milioane euro cele două vedete de scafandri). Contractul ar urma să fie acordat diviziei navale a grupului german Rheinmetall ca să construiască cele patru nave și să salveze și să revitalizeze, în acest proces, șantierul naval Mangalia – 2 Mai.

De ce a refuzat MApN oferta Damen pentru nave la jumătate de preț

„Oferta Damen se referă la o comparație cu alte produse decât cele incluse în SAFE, comparația fiind irelevantă”, explică public MApN.

„Damen are în vedere un proiect constructiv de navă MOPV 2600 care nu este optimizat pentru a îndeplini complet misiunile de luptă specificate în cerințele operaționale aprobate pentru proiectul SAFE, în special în ceea ce privește capabilitățile de luptă antisubmarin”, susține Armata.

Ministerul susține că în presă „sunt prezentate prin comparație prețurile comunicate de Damen pentru cele 4 nave și valoarea estimată aprobată pentru proiectele SAFE (nava de patrulare maritimă și vedetă de intervenție pentru scafandri), fără a se ține cont de nivelul diferit de echipare propus pentru fiecare model de navă de patrulare maritimă, raportat la specificațiile tehnice aprobate de Forțele Navale pentru SAFE”.

MApN precizează ce sisteme vor fi incluse pe navele pe care Rheinmetall ar urma să le construiască la șantierul naval Mangalia, sisteme despre care spune că nu au fost incluse în prețul prezentat de Damen în ofertă pentru navele de patrulare:

Sistemul de conducere a focului;

Aparatura de detecție CBRN;

Sonar de chilă;

Sistemul de comandă și control al navei (CMS), în configurație completă;

Sistemul de apărare apropiată a navei (CIWS);

Sistemul de contramăsuri (în domeniile termal, radar) și antitorpilă;

Sistemul de rachete pentru apărarea antiaeriană (RAM);

Sistemul de lansare torpile.

„Toate aceste sisteme sunt incluse în configurația definită prin specificația tehnică de achiziție aprobată pentru proiectul SAFE și costul lor se regăsește în valoarea aprobată de Parlament, nu însă și în cele transmise de Damen. De asemenea, oferta Damen a fost analizată comparativ în anul 2025, în procesul de luare a deciziei privind achiziția corvetei ușoare HISAR, și în acest context decizia fiind justificată”, susține Ministerul Apărării.

„Jetonul care va salva” șantierul naval Mangalia

Pentru cele două nave de intervenții pentru scafandri (87 milioane de euro) și două nave de patrulare (836 milioane de euro), contractele vor fi semnate cu NVL B.V. & Co. KG (Lürssen) / Rheinmetall Naval Systems.

Suma de peste 920 de milioane de euro reprezintă și o resursă pentru a salva șantierul naval Mangalia – 2 Mai, intrat recent în faliment.

„Cele patru nave de patrulare se vor produce la șantierul Naval de la Mangalia – 2 Mai, fiind jetonul care salvează acest șantier. Șantierul va fi modernizat și administrat de cei de la Rheinmetall ”, a spus marți într-o conferință de presă ministrul Miruță.

Întrebat de HotNews într-o conferință de presă cum diferă cele două nave de patrulare pe care Rheinmetall le va produce la Mangalia pentru 836 de milioane de euro față de cele două nave de patrulare construite de același producător în Bulgaria pentru circa 500 de milioane de euro, Miruță nu a dat detalii exacte, dar a spus că „nu pot fi comparate navele”.

„Avem echipamente electronice mai performante cerute, avem tunuri de bord mai performante, avem radare mai performante, avem rachete sol-aer mai performante, toate astea înseamnă niște bani în plus”, a spus Miruță.

De ce a crescut prețul navelor cu 20% din ianuarie până în aprilie

Pe 26 ianuarie 2026, Guvernul publica lista cu programele pe care România spera să le deruleze prin programul SAFE. Cele două nave de patrulare maritimă figurau cu un buget de 700 milioane de euro iar navele destinate intervenţiei scafandrilor, cu 57 milioane euro, scrie News.ro.

Trei luni mai târziu, în lista publicată pe 28 aprilie 2026, navele de patrulare primeau un buget de 836 milioane de euro, iar cele ale scafandrilor – 84 de milioane de euro.

Diferenţa de la 757 la 920 de milioane de euro era motivată de faptul că o parte din sumă ar fi avut drept destinaţie investiţii la şantierul naval Damen Mangalia, intrat între timp în faliment.

„Cu privire la creşterea de 20% din zona navală, este obligaţia pe care şi-au asumat-o (Rheinmetall, n.r.) de a investi suplimentar, de banii ăia, în şantier (Mangalia, n.r.), pentru a putea să facem mai mult procent (din producţie, n.r.) în acel şantier. Preţul rămâne absolut la fel: avem varianta să se facă mai puţin în România, avem varianta să se facă obligaţia investiţiei de 20% în şantierul naval”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă, în conferinţa de presă din 28 aprilie 2026.

Ce model de navă va fi produs în România

Surse HotNews din industrie au indicat însă că modelul de nave de patrulare (OPV) ce va fi cumpărat și produs în România este similar cu cel produs pentru Bulgaria, o navă de patrulare bazată pe designul NVL (Naval Vessels Lürssen, parte a grupului Rheinmetall) MMPV 90 (Multipurpose Modular Patrol Vessel).

Constructorul, pe propria sa pagină de prezentare, asimilează modelul de navă cu o corvetă.

Nava MMPV 90 are o lungime de 90 de metri, un deplasament între 2.100 și 2.300 de tone, o rază operațională de până la 3.000 de mile marine. Nava dispune de o punte heliport în partea din spate și un hangar pentru elicopter și poate fi echipată cu o suită mai largă de senzori și sisteme de armament.

Pentru România, aceleași surse spun că modelul exact ar putea varia ușor la specificații în funcție de caracteristicile contractate la final.

Detalii despre sistemele de la bord, inclusiv rachetele ce vor fi instalate, HotNews a scris pe larg aici.