România, țara invitată la BASE 2025 – una dintre cele mai importante expoziții de artă contemporană din Turcia

România este, pentru prima dată, țara invitată la ediția din 2025 a BASE, una dintre cele mai relevante expoziții de artă contemporană din Turcia, un eveniment care atrage anual aproximativ 20.000 de vizitatori. Cu sprijinul Trendyol, sponsor principal și partener cultural al evenimentului, artiștii români vor avea oportunitatea de a-și expune lucrările la Istanbul în luna noiembrie, alături de peste 150 de artiști emergenți din Turcia, în cadrul unei secțiuni speciale, curatoriate.

Expoziția va include lucrări din domenii precum pictură, fotografie, video, design grafic, design de comunicare vizuală, textile, arte tradiționale, sticlă, ceramică, sculptură sau animație, realizate de artiști care studiază în prezent sau au absolvit în ultimii zece ani facultăți de artă sau instituții relevante din România.

Inițiativa este susținută de Trendyol Art, programul cultural al companiei, creat pentru a aduce arta mai aproape de publicul larg prin colaborări cu artiști contemporani de renume din Turcia și, totodată, pentru a le oferi artiștilor independenți noi oportunități de a-și expune și comercializa lucrările. Prin acest program, Trendyol a sprijinit deja peste 150 de artiști independenți din Turcia, oferindu-le o platformă digitală prin care își pot aduce creațiile în fața a milioane de oameni.

Tinerii români interesați sunt invitați să trimită portofoliul lor în format PDF (care să includă toate lucrările), alături de CV-ul cu datele de contact (e-mail, număr de telefon și adresă) la adresa info@base.ist, până la data de 14 septembrie 2025. Opțional, aceștia pot include și linkul către contul lor de Instagram.

Recunoscută drept una dintre cele mai relevante expoziții din Turcia pentru artiștii proaspăt absolvenți, BASE reunește anual circa 150 de artiști din toată țara. În fiecare an, expoziția principală este completată de proiecte speciale realizate alături de parteneri internaționali, cum este și Trendyol, ajungând la un total de peste 450 de lucrări expuse. Evenimentul atrage anual aproximativ 20.000 de vizitatori – public larg, colecționari, galerii și profesioniști din industriile creative.

Aceeași misiune de a sprijini artiștii aflați la început de drum se regăsește și în inițiativa Trendyol Art, prin care aproape 1.000 de opere semnate de peste 150 de artiști sunt disponibile pe aplicația și website-ul Trendyol în Turcia, acoperind o gamă variată de discipline. Programul susține diversitatea culturală, dialogul artistic și descoperirea de noi talente, atât prin platforma online, cât și prin sprijinirea unor evenimente internaționale renumite de artă, precum BASE și Contemporary Istanbul.

Despre Trendyol

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf și, recent, din România, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Grecia.

Articol susținut de Trendyol