Românii au găsit cea mai ieftină ofertă la hotel de Crăciun și Revelion. Scăderea interesului pentru pachetele festive all-inclusive standardizate

Poiana Brașov, Predeal și Sinaia domină cererea de Crăciun și Revelion, diferențele de preț ajung de la sute la zeci de mii de lei, iar sezonul de iarnă 2025–2026 confirmă maturizarea turismului intern, cu turiști mai organizați, cheltuieli medii mai mari și interes crescut pentru experiențe complete, spune, pentru Profit.ro, Adrian Voican, co-fondatorul Bibi Touring.

Pentru perioada Crăciunului, Poiana Brașov, Sinaia, Călimănești-Căciulata, Băile Felix și Maramureș se află în topul preferințelor, cu diferențe semnificative de preț și servicii între ofertele de bază și cele premium, potrivit datelor transmise de agenția de turism Bibi Touring, specializată pe segmentul de incoming.

