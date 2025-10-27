Românii care au investit în fonduri au bătut de departe inflația. Cele mai performante au avut câștiguri de până la 32% în ultimul an

Agent bursier, fotografiat pe 9 aprilie în interiorul Bursei de la New York, FOTO: Angela Weiss / AFP / Profimedia Images

Industria de asset management atinge un nou record istoric- activele nete au atins aproape 32 miliarde lei, potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).

Creșterea este spectaculoasă nu doar prin volum, ci și prin randamente: cele mai performante fonduri au adus câștiguri între 24% și 32% în ultimele 12 luni, mult peste rata anuală a inflației.

„Tot mai mulți români înțeleg astăzi beneficiile investițiilor diversificate și rolul acestora în protejarea și creșterea capitalului pe termen lung. Fondurile de investiții au devenit un pilon stabil al economiei românești și o alternativă reală la economisire”, afirmă Horia Gustă, președintele AAF.

Ce sunt fondurile deschise de investiții

Fondurile deschise de investiții sunt vehicule financiare colective prin care mai multe persoane își pun economiile laolaltă, iar un administrator profesionist (societate de administrare) investește acești bani în diverse instrumente financiare — acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, depozite sau alte active lichide.

Sunt „deschise” pentru că investitorii pot intra sau ieși oricând, prin subscriere (cumpărare) sau răscumpărare (vânzare) de unități de fond, la valoarea zilnică stabilită de administrator.

Avantajul principal ține de diversificarea și gestionarea profesionistă, ceea ce reduce riscul comparativ cu investiția directă într-o singură companie sau acțiune.

Se adresează atât investitorilor mici, cât și celor mari, fiind disponibile prin bănci, platforme online și distribuitori autorizați.

Inflația, învinsă la scor

Într-un context economic dominat de dobânzi în scădere și de erodarea randamentelor depozitelor bancare, fondurile de investiții s-au dovedit cea mai eficientă formă de protejare a economiilor populației.

Conform datelor AAF:

Randamentele anuale nete ale celor mai performante cinci fonduri variază între 24,5% și 31,9% (septembrie 2024–septembrie 2025).

Pe trei ani, randamentele cumulate se situează între 112,7% și 124,4%, valori care depășesc cu mult rata cumulată a inflației.

Comparativ, rata medie anuală a inflației în România a fost:

10,4% în 2022,

6,7% în 2023,

5,8% în 2024, conform INS și BNR.

Chiar și un fond cu performanță medie (10–12%) a oferit investitorilor o protecție reală a puterii de cumpărare, adică randamente peste inflație.

Fondurile de acțiuni și cele diversificate: două abordări diferite ale riscului

Fondurile de acțiuni sunt fonduri care investesc preponderent în acțiuni listate pe bursă, adică în companii din România sau din străinătate.

Au potențial ridicat de câștig (uneori peste 20% anual), dar și volatilitate mai mare — adică valoarea investiției poate fluctua mai mult.

Pe termen lung (3–5 ani), au oferit cele mai bune randamente, depășind constant depozitele bancare și chiar piața imobiliară.

Fondurile diversificate sunt fonduri care combină mai multe tipuri de investiții: acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, depozite.

Scopul lor este echilibrul între risc și randament — investitorul are parte de creștere potențială, dar și de stabilitate.

Sunt potrivite pentru economisirea pe termen mediu și lung, inclusiv pentru investitorii mai prudenți.

„Un fond diversificat funcționează ca o „mini-economie” în sine – când acțiunile scad, obligațiunile compensează, iar riscul total rămâne controlat”, explică un manager de portofoliu dintr-o companie locală de asset management.

Românii descoperă investiția constantă

Numărul investitorilor în fonduri deschise a depășit 1 milion, confirmând o tendință de maturizare a pieței.

Intrările nete în septembrie 2025 au totalizat 238 milioane lei, ceea ce arată o încredere crescută și o orientare către investiții recurente, nu speculative.

Cele mai căutate categorii:

fondurile de acțiuni, pentru randamente mai mari;

fondurile diversificate, pentru siguranță și stabilitate.

Într-o economie în care depozitele bancare oferă dobânzi mult sub inflație, fondurile de investiții au adus randamente de 6–10 ori mai mari. Cu alte cuvinte, investitorii nu doar că și-au protejat economiile, dar și le-au multiplicat.

România rămâne, totuși, o piață subdezvoltată din punctul de vedere al investițiilor colective: doar 8–10% din populația activă investește în fonduri, comparativ cu peste 40% media UE. Aceasta înseamnă că potențialul de creștere este uriaș.